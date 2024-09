デビュー30周年イヤーを記念して10年ぶりの再集結による再演を果たす黒夢が、ブランドSAINT Mxxxxxx / READYMADEのデザイナー細川雄太とのコラボレーションプロジェクトをスタートさせた。その第一弾は、デザイナー細川のオファーによって写真家RKを起用した“黒夢 × SAINT Mxxxxxx”のフォトセッションだ。撮影は先ごろ、都内某所で行われた。十代の頃の細川にインスピレーションを与えたという黒夢とのコラボは、細川自身の経験とアイデアの血を黒夢に吹き込みリマインドするというもの。音楽とファッションが融合し、新たなメッセージを放つとのことだ。

■黒夢<CORKSCREW A GO GO! SAINT MY FAKE STAR>



2025年2月9日(日) 東京ガーデンシアターopen17:00 / start18:00▼チケット ※全席指定S席 ¥14,000 (税込)A席 ¥11,000 (税込)【ローチケ プレリクエスト 最速先行受付】受付開始:9/25(水)12:00よりhttps://l-tike.com/kuroyume/