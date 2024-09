【サンリオキャラクターズ ちょこぴょんマスコット】9月第3週より順次発売価格:1回300円

バンダイ ベンダー事業部は、ガシャポン新フィギュアシリーズ「ちょこぴょんマスコット」の第1弾として、「サンリオキャラクターズ ちょこぴょんマスコット」を9月第3週より全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズにて順次発売する。価格は1回300円。

「ちょこぴょんマスコット」は、PCやマグカップなどに引っ掛けられるガシャポンの新フィギュアシリーズ。ラバー素材で、キャラクターたちか抱えているハート部分をPCやマグカップのフチなどに“ちょこっと”引っ掛けることができる。

キャラクターたちが“ぴょこっと”のぞき込んでいるような姿がかわいい全高約3.5cmのフィギュアシリーズとなっており、自立もするため引っ掛けずに飾ることもできる。

第1弾のラインナップは、「ハローキティ」、「ポムポムプリン」、「クロミ」、「シナモロール」の全4種。

【「サンリオキャラクターズ ちょこぴょんマスコット」ラインナップ】

ハローキティ

ポムポムプリン

クロミ

シナモロール

ディスプレイデザイン

ガシャポン自販機

「サンリオキャラクターズ ちょこぴょんマスコット」

発売日:9月第3週

価格:1回300円・税10%込

対象年齢:15歳以上

種類数:全4種(ハローキティ、ポムポムプリン、クロミ、シナモロール)

商品サイズ:全高約3.5cm

製品素材:本体:PVC

生産エリア:中国

主な販売先:全国のガシャポンバンダイオフィシャルショップ、玩具売場、量販店、家電店などに設置されたガシャポン自販機シリーズ

※厚み3mm程度のものに取り付け可能です。

※形状によってはサイズを満たしていても取り付けられない場合がございます。

※店頭での商品のお取り扱い開始日は、店舗によって異なる場合がございます。

※画像は実際の商品とは多少異なる場合がございます。

※掲載情報はページ公開時点のものです。予告なく変更になる場合がございます。

(C)’24 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L650160