Golden ChildのY、VICTON カン・スンシクが本日除隊…凛々しい記念ショットを公開

Golden ChildのY、VICTONのカン・スンシクが、本日(19日)除隊し、記念ショットを公開した。昨年3月20日に現役で入隊したYは、陸軍第5砲兵旅団で服務し、兵役義務を誠実に履行した。本日(19日)、国防の義務を終え、兵長として満期除隊した彼は、リーダーのデヨルに続き、グループ内で2人目に兵役を終えてファンの元に戻ってきた。Yは所属事務所のWoollimエンターテインメントを通じ、「入隊した日がつい昨日のようなのに、もうこうして除隊することになった。大韓民国の勇士になって国を守るという気持ちで最善を尽くし、僕が愛する人々と愛することに対して感謝の気持ちを感じることができた時間だった」と除隊の感想を語った。

また「孤独な時間を耐えられるよう、応援してくれたGoldenness(Golden Childのファン)に感謝の言葉を伝えたい。本当に恋しかったし、会いたかった。軍服務中に、グループにも多くの変化があったけれど、より一層成長して、しっかりした人になって皆さんに近づいて行き、恩返しするYになる」とファンへの感謝の気持ちを伝え、今後の活動に対する期待を高めた。2017年、Golden Childの1stミニアルバム「Gol-Cha!」でデビューしたYは昨年、入隊前日まで、1stデジタルシングル「If I were the wind」の活動を通じて、音楽番組と各コンテンツ及びファンサイン会を通じて、ファンと忘れられない思い出を作った。また彼は、軍服務期間中に単独コンテンツ「ポ大将が来た」を通じて、メンバーと行なった散髪の様子や入隊現場の公開をはじめ、爆笑の合宿現場、クリスマスツリー作り、パーソナルカラー診断、インタビュー、旅行Vlog(ブイログ:Video+Blog)、ASMRなど、多彩な映像を公開し、ファンを慰めた。一段と成熟した姿で戻ってきたYは、20日の午後4時に公式YouTubeチャンネルを通じて除隊記念ライブ配信を行い、これを皮切りに多方面で活動を再開する。また、VICTONのカン・スンシクも本日除隊。彼は2023年3月20日に陸軍軍楽隊に入隊した。カン・スンシクは本日、VICTONの公式Instagramを通じて、記念ショットを公開。除隊を祝うケーキを持って、笑顔でカメラを見つめており、ファンを喜ばせた。写真と共に「私たちの永遠のワンちゃん、スンシクの除隊おめでとう! これからは一日一日がもっと素敵になるだけだから、末永く会おう」というコメントも記載されている。個人のInstagramのストーリーでも写真を投稿し、「無事に除隊しました。ありがとうございます」と感謝を伝えた。VICTONは2016年11月に1stミニアルバム「Voice To New World」でデビューした。その後も数々の楽曲をリリースし、活動を続けてきた。本日、彼らの他にも俳優のナム・ジュヒョク、N.Flyingのチャ・フンが除隊し、ファンを喜ばせている。