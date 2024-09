CRAVITY、ONEUSら7組「ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE」制作発表会に出席！MC務めるSHINee テミンも参加

19日午前、ソウル江南(カンナム)区のエリエナホテルでMnetサバイバル番組「ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE」の制作発表会が行われ、CRAVITY、ONEUS、THE NEW SIX、The Crew One(ATBO、JUST B)、8TURN、YOUNITE、TEMPEST、SHINeeのテミンらが出席した。Mnet「ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE」は、「Kingdom」のプレクエルではない、独自的なK-POPボーイズグループライジングプロジェクトとして、合計7組が先輩、後輩関係なしの真剣勝負を繰り広げる。MCには、数々のボーイズグループがロールモデルとして挙げるSHINeeのテミンが抜擢。19日午後9時30分に日韓同時放送される。