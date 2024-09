六本木の人気イタリアン「Brianza6.1」が、トレンドの“中東イタリアン”にリニューアル（東京・六本木一丁目）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回は、「Brianza6.1」から名前も新たにリニューアルを果たした、イタリアン「erba」が登場。

〈New Open News〉

erba(東京・六本木一丁目)

写真:お店から

オーナーシェフの奥野義幸氏が率いる、ブリアンツァグループの本格イタリアンとして親しまれてきた、六本木一丁目駅直結の「Brianza6.1」。同店が2024年7月15日、これまでの伝統的なイタリア料理や窯焼き料理に加え、ハーブやスパイスが香る中東やオリエンタルな要素を融合させた「新しいイタリアン」をコンセプトにした「erba(エルバ)」へとリニューアルしました。

店長の金子陽樹さんと、シェフの神谷隆太郎さん 写真:お店から

シェフの神谷隆太郎さんは、イタリア・トスカーナのレストラン「Ristorante mocajo」と「Ristorante tartufo」で2年ほど修業後、2020年に「Brianza6.1」の料理長に就任。店舗リニューアル後も料理長を務めています。

「ひよこ豆のディップ〜フムス〜 焦がしバターとローストナッツのアクセント」 写真:お店から

イタリア語で「ハーブ」を意味する店名の通り、料理はイタリアンがベースでありながらハーブやスパイス使いが豊かで、中東や南米、アジアなどさまざまな国のエッセンスを感じられます。例えばタパスの「ひよこ豆のディップ〜フムス〜 焦がしバターとローストナッツのアクセント」1,320円は、一般的に使用されるオリーブオイルではなく焦がしバターを使用。はちみつを絡めたローストナッツを合わせて、香ばしくミルクのようなコクのあるフムスになっています。

「ルッコラとバジルペーストのジェノベーゼ リングイネ〜デュカスパイス〜」 写真:お店から

パスタもトムヤムクンなどに使われるコブミカンの葉であるバイマックルーをソースに合わせた「海老のフレッシュトマトソース バイマックルーの香り スパゲッティ」2,420円など新感覚。バジルだけでなくルッコラをソースに用い、松の実ではなく中東のミックススパイス「デュカ」を使った「ルッコラとバジルペーストのジェノベーゼ リングイネ〜デュカスパイス〜」2,200円は、デュカのアクセントが楽しく、後味も軽やか。

アラカルトメニューが豊富なのも魅力的 写真:お店から

スパイスやハーブ好きな人だけでなく、世界的にトレンドの“中東イタリアン”を初心者でも食べやすく仕上げている一店です。

※価格はすべて税込

<店舗情報>◆erba住所 : 東京都港区六本木1-4-5 アークヒルズサウスタワー B1FTEL : 03-5545-5025

文:中森りほ、食べログマガジン編集部

