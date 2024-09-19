¡ÖÉÁ¤¤¤¿³¨¤À¤±¤ÏË«¤á¤é¤ì¡¢²¿ÅÙ¤âµß¤ï¤ì¤¿¡×¡¡ASD¤Ç½¸ÃÄÀ¸³è¤Ë¶ì¤·¤ó¤ÀÃËÀ¤¬Éý0.1¥ß¥ê¤ÎÀþ¤ÇÉÁ¤½Ð¤¹°µ´¬¤ÎÀ¤³¦
¡¡Éý£°¡¦£±¥ß¥ê¤ÎÀþ¤Ç¶õÁÛ¤ÎÀ¸¤Êª¤òåÌÌ©¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡½¡£Æ°Êª¤È¼«Á³¤ÎÉ÷Êª¡¢µ¡³£¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥Ú¥ó²è¤ò¼ê¤¬¤±¤ëÃæÄÍæÆ°ìÏ¯¤µ¤ó¡Ê£²£³¡Ë¡á²¬»³¸©ÄÅ»³»Ô¡á¤¬°ìËç¤ÎºîÉÊ¤ËÉÁ¤¹þ¤àÀþ¤ÎÂ¿¤µ¤Ï°µ´¬¤À¡£¼«ÊÄ¾É¤¬¤¢¤ê¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤é½¸ÃÄ¤Ç¤ÎÀ¸³è¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡ÖÉÁ¤¤¤¿³¨¤À¤±¤ÏË«¤á¤é¤ì¡¢²¿ÅÙ¤âµß¤ï¤ì¤¿¡£³¨¤³¤½¤¬Á´¤Æ¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£Á¡ºÙ¤ÊºîÉ÷¤¬É¾È½¤ò¸Æ¤Ó¡¢¤¸¤ï¤ê¤È¿Íµ¤¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛåÌÌ©¤Ê¥Ú¥ó²è¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¦ÃæÄÍæÆ°ìÏ¯¤µ¤ó
¡¡²¬»³»ÔÆâ¤Î²È¶ñÅ¹¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¸ÄÅ¸²ñ¾ì¡£¤Þ¤ºÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤à¤Î¤¬¥Ø¥é¥¯¥ì¥¹¥ª¥ª¥«¥Ö¥È¤È³¤¤ò¤«¤±¹ç¤ï¤»¤¿ºîÉÊ¤À¡£Í¦¤Þ¤·¤¤»Ñ¤ÎºÙÉô¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢Èù¾®¤Ê¥µ¥ó¥´¤ä³¤Áô¡¢µû¤Ç¤Ó¤Ã¤·¤ê¤ÈËä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¡¢¿ô¤¨ÀÚ¤ì¤Ê¤¤Áõ¹ÃÈÄ¤ä¥Ñ¥¤¥×¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥á¥«¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥È¥ê¥±¥é¥È¥×¥¹¡¢¥µ¥á¤È³¤Â±Á¥¤È¥Ï¥ï¥¤¥¢¥ó¥«¥Õ¥§¤¬¹çÂÎ¤·¤¿ºîÉÊ¤Ê¤É¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê£²£´ÅÀ¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¡¡ÃæÄÍ¤µ¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ç¸ÄÅ¸½éÆü¤Î£·Æü¤ËË¬¤ì¤¿½÷À¡Ê£¶£¶¡Ë¡áÆ±»ÔÆî¶è¡á¤Ï¼«Âð¤ËºîÉÊ¤ò¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯Àþ¤¬ºÙ¤«¤¯¡¢¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤âË°¤¤Ê¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡ÃæÄÍ¤µ¤ó¤Ï£¹ºÐ¤Î»þ¡¢¼«ÊÄ¾É¥¹¥Ú¥¯¥È¥é¥à¾ã³²¡Ê£Á£Ó£Ä¡Ë¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¡£¿ÍÁ°¤ÇÏÃ¤¹¤³¤È¤äÊ¸»ú¤òÆÉ¤à¤³¤È¡¢±¿Æ°¤â¶ì¼ê¤Ç½¸ÃÄÀ¸³è¤¬¶ì¤·¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¤¿¤À¡¢³¨¤Ç¤Ï¾®³ØÀ¸¤Î»þ¤«¤é¿ô¡¹¤Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤ÇÆþ¾Þ¤·¤¿¡£¡Ö³¨¤¬¿´¤Î»Ù¤¨¡£º£¤Ç¤â¤½¤¦¡£¿ÍÀ¸¤Ë³¨¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éËÜÅö¤Ëº¤¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¦¡×¤È¤«¤é¤ê¤È¾Ð¤¦¡£
¡¡¹âÎÂ¾ëÆî¹â¤òÂ´¶È¸å¡¢µþÅÔ»Ô»º¶Èµ»½Ñ¸¦µæ½ê¤Ç¼êÉÁ¤Í§Áµ¤ò³Ø¤ó¤À¡£¥Ú¥ó²è¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤à¤¤Ã¤«¤±¤Ï£²Ç¯¤Û¤ÉÁ°¡£Íî½ñ¤¤Î¤Ä¤â¤ê¤ÇÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤ò£Ó£Î£Ó¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó£´Àé·ï¤Î¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¤¬ÉÕ¤¤¤¿¡£¡ÖÆÀ°Õ¤ÊºîÉ÷¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢¼«¿®¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤¿¡×¡££²£°£²£³Ç¯£±£±·î¤ËÄÅ»³¤Ëµ¢¤ê¡¢²è²È¤È¤·¤Æ¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÉ¸¤Ë¡¢Æü¡¹¥Ú¥ó¤òÁö¤é¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÁÏºî¤ËÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¡¢ÃÓÅÄÆ°Êª±à¡Ê²¬»³»Ô¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á²¬»³¸©Æâ³°¤ÎÆ°Êª±à¤ä¿åÂ²´Û¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤ÓÂ¤ò±¿¤Ó¡¢À¸¤Êª¤ò´Ñ»¡¤¹¤ë¡£¡Ö¶ÚÆù¤ä¹ü³Ê¤ÎÆ°¤¤ò³Ø¤Ö¤³¤È¤Ç¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Ý¡¼¥º¤òÄÉµá¤Ç¤¤ë¡×¡£ÁÏºî¤ËË×Æ¬¤¹¤ë¤È¡¢°û¤Þ¤º¿©¤ï¤º¤Ç£¹»þ´Ö¤¬²á¤®¤ë¤³¤È¤â¤·¤Ð¤·¤Ð¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡åÌÌ©¤Ê³¨¤¬É¾È½¤Ë¤Ê¤ê¡¢½ÐÅ¸°ÍÍê¤¬¾¯¤·¤º¤ÄÁý¤¨¤Æ¤¤¿¡££¹·îËö¤«¤é¤Ï¸©ËÌ¤òÉñÂæ¤Ë½é³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¿¹¤Î·Ý½Ñº×¡¡À²¤ì¤Î¹ñ¡¦²¬»³¡×¤Î´ØÏ¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¼«ºî¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡ÃæÄÍ¤µ¤ó¤Ï¡Ö³¤¤òÈþ¤·¤¤¤È»×¤¦¤Î¤â¼«Ê¬¡¢µ¡³£¤Î¤è¤¦¤Ë»þ¤Ë²õ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤Î¤â¼«Ê¬¡£³¨¤Ï¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¼«¸Ê¤òÅê±Æ¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ø¼«ÊÄ¾É¤âÂçÀÚ¤Ê¼«Ê¬¤Î°ìÉô¡Ù¤È¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÂ¸ºß¤Ç¤â¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£
¸ÄÅ¸¤Ï£²£³Æü¤Þ¤Ç
¡¡¸ÄÅ¸¡ÖæÆ°ìÏ¯¥Ú¥ó²èÅ¸¡×¤Ï£²£³Æü¤Þ¤Ç¡¢²¬»³»ÔÆî¶èÂçÊ¡¤Î²È¶ñÅ¹¡Ö¤µ¤·¤³¤¦²¬»³ÂçÊ¡Å¹¡×¤Ç³«ºÅÃæ¡£¸áÁ°£±£°»þ¡Á¸á¸å£¶»þ¡££±£¸ÆüµÙ¤ß¡£Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¤ÏÆ±Å¹¡Ê£°£¸£¶¡½£²£µ£°¡½£¹£³£±£±¡Ë¡£
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿»³ÍÛ¿·Ê¹¡Ë