日向坂46正源司陽子『週刊少年チャンピオン』表紙＆巻頭グラビア初登場

【その他の画像・動画を元記事で見る】

■「衣装、撮影すべてが私の大好きな雰囲気でした♡」（日向坂46正源司陽子）

日向坂46の正源司陽子が、9月19日に発売された『週刊少年チャンピオン』42号の表紙＆巻頭グラビアに初登場している。

前作「君はハニーデュー」でのセンター抜擢に続き、9月18日に発売された12thシングル「絶対的第六感」でもWセンターの一角を務める日向坂46のニューエース、正源司陽子。制服姿からタンクトップ＆ショートパンツでくつろぐ姿、サイリウムカラーでもある赤いワンピースを身に纏った可憐な姿まで、映画初主演作の公開も控える“圧倒的王道アイドル”の魅力が詰まった10ページの特大グラビアとなっている。

両面BIGポスターが特別付録として付く他、限定QUOカード200名プレゼント企画も実施される。

(C)秋田書店 (C)Seed ＆ Flower合同会社 (C)小池伸一郎（秋田書店）

書籍情報

2024.09.19 ON SALE

『週刊少年チャンピオン』42号



リリース情報

2024.09.18 ON SALE

SINGLE「絶対的第六感」

『週刊少年チャンピオン』OFFICIAL SITE

https://www.akitashoten.co.jp/w-champion

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com