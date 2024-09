YouTubeが2024年9月18日に開催されたイベント「Made On YouTube 2024」の中で、ファンやクリエイターの交流を図るための新機能「Communities(コミュニティーズ)」を発表しました。A new YouTube Communities experience for fans, by fans - YouTube Bloghttps://blog.youtube/news-and-events/a-new-youtube-communities-experience-for-fans-by-fans/

Made on YouTube 2024: Announcements for YouTube creators and viewershttps://blog.google/products/youtube/made-on-youtube-2024/YouTube launches Communities, a Discord-like space for creators and fans to interact with each other | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2024/09/18/youtube-launches-communities-a-discord-like-space-for-creators-and-fans-to-interact-with-each-other/「Made On YouTube 2024」で公開された新機能「コミュニティーズ」は、クリエイターのチャンネル内に設置される専用のコミュニケーションスペースを通して、ファンとの直接的な交流やファン同士の交流を促進するというもの。コミュニティーズでは、クリエイターのチャンネル登録者がお互いにチャットを繰り広げ、議論を交わすことができるほか、ファンが写真や投稿を共有し、他のファンやクリエイター自身と交流することが可能です。また、クリエイターは自身のコミュニティページ上においてスペース内で投稿できるユーザーを管理することができます。YouTubeの製品管理ディレクターであるバンガリー・カバ氏は「自分を正しく理解してくれるグループを見つけた時、人は大きな喜びを得ることができます。コミュニティーズはそれと同様に、クリエイターやファン同士で親密な関係を築ける場所です。コミュニティーズでは、愛するトピックや動画についてより深いつながりを築くことができるほか、ユーザー間で最新情報を投稿したり、チャンネル登録者同士で意見やアイデアを求めたり、時には議論を交わすことが可能です」と述べています。YouTubeではこれまでにもコミュニティ投稿機能を提供していましたが、従来のコミュニティ機能との違いについてYouTubeは「現在のコミュニティ投稿機能は、クリエイターの最新の動画や投稿に重点を置いています。しかし、私たちはチャンネル登録者同士やクリエイターと直接チャットできる空間を構築したいと思っています」と語りました。YouTubeはすでに複数のチャンネルにおいてコミュニティーズをテストしており、料理系チャンネルの「Bake With Shivesh」では、ファンが動画を基に作成した料理の写真を投稿し、成功や失敗に関してのブレインストーミングを実施しているとのこと。また、ゲーム系チャンネルの「Mogswamp」では、ゲームの攻略法について活発な議論が交わされたり、ファンアートが投稿されたりといった活用法が編み出されているそうです。YouTubeは「コミュニティーズは、クリエイターとファンの交流の方法を変革し、より深いつながりとより有意義な会話を育むことを期待しています」と述べ、「私たちは現在、少数のクリエイターとそのファンのグループでのテストを実施しており、2025年初頭により多くのチャンネルでアクセスを拡大する予定です」と伝えました。