MBSドラマフィル枠『スメルズ ライク グリーン スピリット』



2024年9月19日（木）より放送スタート・放送MBS：9月19日スタート 毎週木曜 25:29〜テレビ神奈川：9月19日スタート 毎週木曜 25:00〜テレビ埼⽟：9月23日スタート 毎週月曜 24:00〜群⾺テレビ：9月24日スタート 毎週火曜 24:30〜とちぎテレビ：9月25日スタート 毎週水曜 25:00〜チバテレ：9月26日スタート 毎週木曜 23:00〜・配信MBS放送後から「TVer」「MBS動画イズム」にて最新話無料配信FODにて独占見放題配信原作：永井 三郎（コミックBe「スメルズ ライク グリーン スピリット」／ふゅーじょんぷろだくと 刊）出演：荒木飛羽曽野舜太 藤本洸大片田陽依 金井美樹 富岡晃一郎 池田有希子 鳥居みゆき 宮下今日子市川しんぺー 西原誠吾 千代田信一 加治将樹荻野友里 黒沢あすか / 酒井若菜阿部顕嵐監督：澤田育子脚本：新井友香製作プロダクション：スタジオブルー製作：「スメルズ ライク グリーン スピリット」製作委員会・MBSドラマ公式X(旧：Twitter)：@dramaphil_mbs▶https://x.com/dramaphil_mbsドラマ公式Instagram: @dramaphil_mbs▶https://www.instagram.com/dramaphil_mbs/MBSドラマ公式TikTok：@drama_mbs▶https://www.tiktok.com/@drama_mbs