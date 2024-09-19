Lead、最新アルバム収録のラブバラード「There for you」がドラマ『スメルズ ライク グリーン スピリット』EDテーマに
Leadが9月4日に発売した最新アルバム『XTLIKE』（読み：エクストライク）収録曲の、愛する人への想いを込めたラブバラード「There for you」がMBSドラマ『スメルズ ライク グリーン スピリット』エンディングテーマに決定した。
このドラマは2011年から2012年まで「コミックBe」（ふゅーじょんぷろだくと）で連載され、2012年【SIDE A】、2013年【SIDE B】の計2巻として単⾏本化された、永井 三郎原作の漫画『スメルズ ライク グリーン スピリット』をもとにしたもの。10年以上の時を経て9月19日よりMBSドラマフィル枠にて、実写ドラマ化される。
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■Lead コメント
この度は人気漫画「スメルズ ライク グリーン スピリット」の実写ドラマのEDテーマに「There for
you」を起用していただけること、大変光栄に思います。
本楽曲はこれまでに何度か共作させていただいたことのあるKM-MARKITさんに楽曲提供を受け、2年間かけた10thアルバム「XTLIKE」の収録曲としてリリースしました。
じっくりと向き合い温めてきたこの楽曲が、今回このような形で作品に寄り添わせていただくことによって、またどんな一面を見せてくれるのか今からとても楽しみです。
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MBSドラマフィル枠『スメルズ ライク グリーン スピリット』
・放送
MBS：9月19日スタート 毎週木曜 25:29〜
テレビ神奈川：9月19日スタート 毎週木曜 25:00〜
テレビ埼⽟：9月23日スタート 毎週月曜 24:00〜
群⾺テレビ：9月24日スタート 毎週火曜 24:30〜
とちぎテレビ：9月25日スタート 毎週水曜 25:00〜
チバテレ：9月26日スタート 毎週木曜 23:00〜
・配信
MBS放送後から「TVer」「MBS動画イズム」にて最新話無料配信
FODにて独占見放題配信
原作：永井 三郎
（コミックBe「スメルズ ライク グリーン スピリット」／ふゅーじょんぷろだくと 刊）
出演：荒木飛羽
曽野舜太 藤本洸大
片田陽依 金井美樹 富岡晃一郎 池田有希子 鳥居みゆき 宮下今日子
市川しんぺー 西原誠吾 千代田信一 加治将樹
荻野友里 黒沢あすか / 酒井若菜
阿部顕嵐
監督：澤田育子
脚本：新井友香
製作プロダクション：スタジオブルー
製作：「スメルズ ライク グリーン スピリット」製作委員会・MBS
ドラマ公式X(旧：Twitter)：@dramaphil_mbs
▶https://x.com/dramaphil_mbs
ドラマ公式Instagram: @dramaphil_mbs
▶https://www.instagram.com/dramaphil_mbs/
MBSドラマ公式TikTok：@drama_mbs
▶https://www.tiktok.com/@drama_mbs
10th Album 『XTLIKE』
【数量限定豪華盤】
[価格] 12,100円（税抜価格11,000円）
[品番] SCCA.00164
[内容] CD+Blu-ray+Photo Book (36P)
[仕様] 三方背ケース／別冊36ページフォトブック
[CD収録内容]
01. Ignite
02. My Solution
03. Billionaire
04. ロマンスの110番
05. Sonic Boom
06. Free Your...
07. Don't Stay
08. There for you
09. LIFE
10. See Your Heart
11. ラブサバイバル
12. Tuxedo〜タキシード〜
13. Jack in the Beats
14. GRAVITY
[Blu-ray収録内容]
Lead Winter Live 〜Snow Magic 2024〜
2024年2月24日(土) @ duo MUSIC EXCHANGE
01. Game
02. Extreme Girl
03. Bumblebee
04. Gimme a call
05. Baby What Turns You On
06. Ride On Music
07. Loud!Loud!Loud!
08. Night Deluxe
09. Billionaire
10. VOICE
11. 茜色染まるころに
12. トワイライト
13. Still...
14. シンギュラリティ
15. メダリスト
-ENCORE-
EN1. GREEN DAYS
EN2. Jack in the Beats
【初回限定盤】
[価格] 4,950円（税抜価格4,500円）
[品番] PCCA.06316
[内容] CD+DVD
[仕様] スリーブケース
[CD収録内容]
数量限定豪華盤と同内容
[DVD収録内容]
・Tuxedo〜タキシード〜 -Music Video-
・Sonic Boom -Music Video-
・See Your Heart -Music Video-
・Don’t Stay -Music Video-
・Don’t Stay -Performance Video-
・Don’t Stay -Behind The Scenes-
【通常盤】
[定価]3,520円（税抜価格3,200円）
[内容] CD only
[品番] PCCA.06317
[CD収録内容]
数量限定豪華盤と同内容
【先着予約購入特典】
『XTLIKE』アナザージャケット（1枚ランダム/全10種）
Lead 10th Album 『XTLIKE』リリース記念イベント
8月3日(土)15:00〜【千葉】ニッケコルトンプラザタワーコート（センタモール2F）
8月4日(日)16:00〜【東京】アーバンドック ららぽーと豊洲 シーサイドデッキメインステージ
8月24日(土)14:00〜【埼玉】ららぽーと新三郷 スカイガーデンステージ
8月25日(日)15:00〜【東京】汐留シオサイト地下歩道
9月4日(水)19:00〜【東京】タワーレコード渋谷店 B1F CUTUP STUDIO
9月7日(土)14:00〜【神奈川】クイーンズスクエア横浜
9月8日(日)15:00〜【大阪】あべのキューズモール3F スカイコート
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