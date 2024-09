YouTubeで動画を一時停止した際にも広告を表示するとGoogleが発表してから1年半が経過し、ついにこの「一時停止画面広告」が全広告主に展開されることが明らかにされました。YouTube confirms your pause screen is now fair game for ads - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/9/18/24248391/youtube-pause-ads-widely-rolling-out

2023年、YouTubeは限られた広告主を対象に一時停止画面広告の試験運用を開始しました。一時停止画面広告は文字通り動画を一時停止したときに表示されるもので、以下のように「スマートフォンで動画を全画面再生中に一時停止すると、動画のサイドに広告が表示される」というものが確認されています。また、スマートフォンを縦向きにして動画を視聴している場合でも広告が表示されるようです。Googleによると、この一時停止画面広告は「視聴者からも広告主からも大きな反響があった」とのことで、Googleは一時停止画面広告をすべての広告主に利用できるようにしました。Googleのチーフ・ビジネス・オフィサーであるフィリップ・シンドラー氏は、「一時停止画面広告は広告会社にとって大きなヒットとなり、Googleにとっても大きな利益をもたらした」と話しました。Googleは、一時停止画面広告は「視聴体験をあまり中断しない」をコンセプトにデザインしたものだと話していますが、一時停止画面広告を増やして通常の広告を減らすなどとは説明していません。加えて、一時停止画面広告導入と同じタイミングでスキップ不可の広告も導入しています。ついにYouTubeがスキップ不可の30秒広告を開始へ - GIGAZINE