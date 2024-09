【リボルテック アメイジング・ヤマグチ あやね】【リュウ・ハヤブサ】近日予約開始

海洋堂は公式Xにて、コーエーテクモゲームスの「NINJA GAIDEN」シリーズより、「あやね」をアクションフィギュア「リボルテック アメイジング・ヤマグチ」で、「リュウ・ハヤブサ」を1/7スケールフィギュアで発売することを告知した。近日予約開始予定。

(C)KOEI TECMO GAMES CO., LTD. Team NINJA All rights reserved.