アニメ業界において以前から緒方恵美、皆川純子など“少年を演じる女性声優”は存在したが、近頃では“女性(のような)キャラクターを演じる男性声優”が増えてきている。2010年代から「男の娘」ブームが到来し、さまざまなコンテンツに「かわいい男性キャラ」が増加していることも理由といえるだろう。ここでは、男声から女声まで幅広い声を使い分ける声優を“両声(性)類”声優として紹介する。

●村瀬歩

多くの方が真っ先に思い浮かぶ“両声類”声優といえば村瀬歩だろう。人気アプリゲーム『あんさんぶるスターズ!』姫宮桃李といったかわいらしい男性をこれまでに数多く演じてきた彼だが、筆者が心を打たれた役柄は2021年に放送されたアニメ『アイ★チュウ』に登場する華房心だ。彼女はいわゆる「男の娘アイドル」だが、その歌声やビジュアルは女性にしか見えず、初見でアニメを観た視聴者の中には困惑する方もいただろう。

また、村瀬が本領を発揮するのはかわいい少年や男の娘だけではない。2024年4月に放送された『時光代理人 -LINK CLICK-II』では、李天希(リー・ティエンシー)という少女の声を担当し、彼は正真正銘の“女の子をも演じる男性声優”となった。さらに李天希には双子の兄・李天辰(リー・ティエンチェン)がおり、なんと彼の声も村瀬が演じている。“両声類”としての村瀬の演技力を堪能するのに『時光代理人 -LINK CLICK-II』は最適な作品だろう。

●天粼滉平

村瀬が演じる『アイ★チュウ』華房心について紹介したが、彼女が所属するユニット「POP'N STAR(ポップンスター)」のメンバーであり、同じく男の娘アイドル・神楽坂ルナを演じているのが天粼滉平である。彼の前に名前を挙げた3名(村瀬、蒼井、代永)の女声はとてもかわいらしい雰囲気が感じられたが、天粼演じるルナは礼儀正しく落ち着いたキャラクターということもあり、凛とした艶のある声が特徴的だ。

『アイドルマスター SideM』『あんさんぶるスターズ!!』など数々のアイドル役をこなす彼だが、現状、男の娘のような役柄は珍しく、今後活躍の幅が増えていくのを期待したい。また天粼は、今季の夏アニメ『時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん』にて主人公・久世政近を熱演しており、声の違いを聴き比べてみるのも面白そうだ。

●蒼井翔太

声優だけでなく、アーティストとしても活躍する蒼井翔太は、自身のハイトーンボイスを武器に『うたの☆プリンスさまっ♪』『少年ハリウッド』『ツキウタ。』など歌唱力を生かしたコンテンツにも多数出演してきたが、その実力は「女性向けジャンル」以外でも発揮されている。

水樹奈々、南條愛乃といった女性声優陣の歌唱シーンが見どころの一つでもある『戦姫絶唱シンフォギア』。その第4期にあたる『戦姫絶唱シンフォギアAXZ』で、彼は元男性の錬金術師・カリオストロを演じた。作中で唯一「男性声優が演じる女性キャラ」として登場した彼女のキュートさや色っぽさを押し出した演技は、視聴者にとって忘れられないものとなったに違いない。またバトルシーンでは彼の男声が聞ける箇所もあり、戦いの迫力がこちらにも存分に伝わってきた。

●代永翼

『弱虫ペダル』真波山岳や『Free!』の葉月渚など、さわやかな男性キャラを演じているイメージが強い代永翼だが、過去に『サンリオ』が展開する『KIRIMIちゃん.』のきりみちゃん役でかわいさを前面に押し出した圧巻の演技力を見せていた。

『KIRIMIちゃん.』は、2015年に擬人化プロモーションを展開、そして告知動画もYouTubeにて公開された。本動画では、かわいらしい姿になったきりみちゃんや普段とは少し違う彼の声を味わうことができ、ステッキの力で魔法少女のような姿に変身したきりみちゃんに対し「完全にプリキュア」「代永さんの声本当にすごい」といった声が寄せられている。決め台詞「ラブサーモン♡」が印象的な告知動画は、代永の声も相まって中毒性のある映像となっているため、ぜひ一度は観ていただきたい映像だ。

●小林大紀

自身が出演したイベントやX(旧Twitter)で女装した姿を披露し話題になった声優、小林大紀を語る上で欠かせないのは『アイドルマスター SideM』水嶋咲ではないだろうか。「Cafe Parade(カフェパレード)」のメンバーであり、女装男子としてアイドル活動を行っている彼女はどこからどう見ても女の子。またビジュアルだけでなく、小林から繰り出されるかわいらしい声やライブパフォーマンスも相まって、本作にハマる人も続出するほどだ。

そんな小林は2024年10月から放送される『きのこいぬ』にて物語の中核を担う謎の生き物「きのこいぬ」を演じる。愛らしくも癒される声は本作でも遺憾なく発揮され、彼の知名度はますます広がっていくに違いない。

●永塚拓馬

『SK∞ エスケーエイト』知念実也(MIYA)役や『アイドルマスター SideM』冬美旬役を務める永塚拓馬は、少し高めの少年声が印象深い声優だ。彼が異彩を放つきっかけとなり、人々に衝撃を与えたのが2016年に第1作が公開され、2024年8月より最新作が上映中の作品『KING OF PRISM』である。本作で彼は中性的な容姿の少年・西園寺レオを演じており、第1作目『KING OF PRISM by PrettyRhythm』では主人公である一条シンからも女性と勘違いされるシーンがあったりと、自身の声質を十分に活かした役どころとなったはずだ。

過去のインタビューで永塚は本作について「自分の知らなかった世界を教えてくれた、自分の可能性を広げてくれた、殻をひとつ破るような作品だと思っています。演技の面についてはもちろん、声優としての視野も広がって、成長するきっかけを与えてくれました」と語っている。(※)ぜひ映画館に足を運び、彼の演技をスクリーンで味わってみてはいかがだろうか。

「性別」の垣根を超えた演技は“男性声優”としての限界を打ち破り、次世代の声優たちに大きな可能性を与えたに違いない。彼らは今後も私たち視聴者を画面上で驚かせるとともに、新たな魅力を感じさせてくれるだろう。

