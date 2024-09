ここまでリーグ・アン4試合を戦い、3勝1分と好発進を切ったASモナコ。4連勝で首位のパリ・サンジェルマンを2ポイント差で追っており、目標は大きくリーグ・アン制覇といったところか。



そのチームで目立っている選手の1人にスイス代表MFデニス・ザカリアが挙げられる。2023年の夏よりモナコでプレイするザカリアは、190cmのサイズを誇る大型のボランチだ。



今季はキャプテンマークも任されていて、第3節のRCランス戦、第4節のオセール戦では2試合連続得点を記録。中盤の底でプレイする選手ではあるが、今季はここまでリーグ全体5位となる8回のドリブル成功数を記録している点も見逃せない。





Captain Zakaria is on another level pic.twitter.com/8gY9S9BhG1