【ヤングジャンプ 42号】9月19日 発売価格:470円

本日9月19日発売の集英社のマンガ雑誌「週刊ヤングジャンプ 42号」にて、スクウェア・エニックス所属のゲームクリエイター・野村哲也氏のインタビューが掲載される。

野村哲也氏は、「ファイナルファンタジー」や「キングダムハーツ」シリーズに携わるゲームクリエイター。「週刊ヤングジャンプ 42号」のYJ45周年スペシャルインタビューに登場し、「FF7」リメイクプロジェクトから創作観まで深堀りした内容が語られる。

また、野村哲也氏サイン入りの「FF7R」オリジナルAmazonギフトカードが抽選で当たる懸賞も実施される。

野村哲也氏

