¡ÖÇ³¤ä¤·¤¿¤Î¤Ï¸¼´Ø¤Î³°¡¢²È¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡×½»Âð¤ËÊü²Ð¤·Á´¾Æ¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤ÎÃË¤Ï¡È½»¿Í¤Î¤¤¤È¤³¡É¡¡ÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§
¡¡ÂçºåÉÜºæ»Ô¤Î½»Âð¤ËÊü²Ð¤·Á´¾Æ¤µ¤»¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î²È¤Ë½»¤àÃËÀ¤Î¿ÆÂ²¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Êü²Ð¤Îµ¿¤¤¤Ê¤É¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿ºæ»ÔÆî¶è¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê£¶£µ¡Ë¤Ï£¸·î£±ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ºæ»ÔÆî¶è¤Ë¤¢¤ë£²³¬·ú¤Æ½»Âð¤ÎÉßÃÏÆâ¤Ë¿¯Æþ¤·¤ÆÊü²Ð¤·Á´¾Æ¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²È¤Ë¤Ï£¶£°Âå¤ÎÉ×ÉØ¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬Æ¨¤²¤ÆÌµ»ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ÃË¤ÏÉ×ÉØ¤ÎÉ×¤Î¤¤¤È¤³¤Ç¶âÁ¬¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¤³¤Î½»Âð¤Ë²¡¤·¤«¤±Ë½¹Ô¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÃË¤ÏÂáÊáÁ°¤Î£Í£Â£Ó¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡Ö²¿¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤·²ÐºÒ¤Î»þ¤Ï²È¤Ç¿²¤Æ¤¤¤¿¡×¤ÈÊü²Ð¤Ø¤Î´ØÍ¿¤òÈÝÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂáÊá¸å¤Î·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡Ö¥¬¥½¥ê¥ó¤ò¤Þ¤¤¤Æ¥é¥¤¥¿¡¼¤Ç²Ð¤ò¤Ä¤±¤ÆÊü²Ð¤·¤¿¡£Ç³¤ä¤·¤¿¤Î¤Ï¸¼´Ø¤Î³°¤Ç²È¤¬Á´¾Æ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£