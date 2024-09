by Open Grid Scheduler / Grid Engineテクノロジー関連企業のIBMが2024年9月に、数千人規模の人員削減を実施したことが報じられました。IBMは今回の人員削減について詳細を明らかにしていません。IBM quietly axing thousands of jobs, source claims • The Registerhttps://www.theregister.com/2024/09/18/ibm_job_cuts/

IBMの従業員の一人は海外メディアのThe Registerに対し、IBMが数日間で数千人もの従業員に影響を与える「大規模なレイオフ」を実施したことを伝えました。また、この従業員は「一般的な人員削減と異なり、今回の人員削減は秘密裏に行われました。関係者には秘密保持契約(NDA)への署名も求められました」と語っています。解雇の対象となったとみられる一部の従業員からは「10年以上にわたって献身的な仕事を続けてきたにもかかわらず、突然解雇されました」「26年間にわたり勤務を続け、常にトップクラスの成績を残してきました。IBMには『個人の尊重』の概念がなく、そのような信念を持ったIBMはとうの昔に消え去ってしまいました」と批判する声も挙がっています。The Registerは今回の人員削減について、「主に上級レベルのプログラマー、販売およびサポートに携わる従業員が対象と推測されます」と語りました。同メディアによると、IBMはアメリカでの採用を凍結して、インドでの人材登用を進めており、今回の人員削減もこうしたインドへの雇用の移行を反映したものとのこと。また、今回の人員削減の対象者は勤続20〜24年で50〜55歳の従業員が大部分を占めるとみられています。今回の人員削減の実施についてIBMは「2024年初頭にコスト削減に向け、全世界に広がる従業員の一部を解雇することを発表しています」と述べるにとどまり、具体的な対象者の数や部門などを明らかにすることはありませんでした。by Acid Pix