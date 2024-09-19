BUDDiiSが、9/18(水)にリリースされた1st Mini Album『UtopiiA』からリードトラック「Ütopia」のミュージックビデオを公開した。

ミュージックビデオは「Ütopiaへのインビテーション」をテーマに制作され、先日、日本武道館2days公演＜BUDDiiS vol.08 - UtopiiA -＞で披露された幕間映像の世界をメンバー自らDIYで創り上げたÜtopiaへリスナーを誘うといった内容。メンバーそれぞれの得意分野でユートピアを創り上げる様は、DIYグループらしい世界観を全面に押し出している。

「Ütopia」の楽曲テーマは“人と人との出逢い”。全世界人口ベースで一生に出会える⼈の確率が0.0004%と言われている。そんな低い確率で出逢えたBUDDiiS メンバ同士とそのBUDDiiS と出逢ってくれたバディ(ファンネーム)、またバディ同士の出逢い、それぞれの出逢いが全て“キセキの必然”。そんな奇跡を重ねられた人々が夢や希望を叶えられないわけないよね！？ということを歌った楽曲。

そんなBUDDiiSは12/29にグループ史上最大規模更新となる、さいたまスーパーアリーナ公演＜BUDDiiS vol.09 - MiiRAI - ＞の開催も決定している。



リリース情報

1st Mini Album『UtopiiA』

初回限定盤(CD＋Blu-ray)


通常盤(CD)

2024年9月18日(水) 発売
初回限定盤(CD＋Blu-ray) \5,500(税込)
通常盤(CD) \2,200(税込)
〈CD収録内容〉※曲順不同
1. HONEY / 2.LOUD / 3.JUBiiLEE ＋新曲2曲
〈Blu-ray収録内容〉
reservoir BUDDiiS (読み方：レザボア バディーズ)

ライブ・イベント情報

＜BUDDiiS vol.09 - MiiRAI - ＞
2024/12/29(日) 開場16:30 / 開演18:00
会場：埼玉・さいたまスーパーアリーナ

ライブ・イベント情報

＜BUDDiiS 「UtopiiA」リリースイベント“TRiiAL BUDDiiS”＞
■9月21日（土） 大阪

＜UtopiiA」発売記念スペシャルイベント＞
■9月17日(火) 東京：Zepp haneda(TOKYO)
■9月18日(水) 大阪：Zepp Osaka Bayside＊リリース日
■9月19日(木) 福岡：Zepp Fukuoka
＊通常のリリースイベントと内容が異なります。
　チケット販売がございますので、詳細は後日お知らせいたします。

関連リンク

◆BUDDiiS オフィシャルサイト
◆BUDDiiS 公式YouTubeチャンネル