BUDDiiS、1st Mini Album『UtopiiA』から「Ütopia」のMV公開
BUDDiiSが、9/18(水)にリリースされた1st Mini Album『UtopiiA』からリードトラック「Ütopia」のミュージックビデオを公開した。
ミュージックビデオは「Ütopiaへのインビテーション」をテーマに制作され、先日、日本武道館2days公演＜BUDDiiS vol.08 - UtopiiA -＞で披露された幕間映像の世界をメンバー自らDIYで創り上げたÜtopiaへリスナーを誘うといった内容。メンバーそれぞれの得意分野でユートピアを創り上げる様は、DIYグループらしい世界観を全面に押し出している。
そんなBUDDiiSは12/29にグループ史上最大規模更新となる、さいたまスーパーアリーナ公演＜BUDDiiS vol.09 - MiiRAI - ＞の開催も決定している。
リリース情報
初回限定盤(CD＋Blu-ray)
通常盤(CD)
2024年9月18日(水) 発売
初回限定盤(CD＋Blu-ray) \5,500(税込)
通常盤(CD) \2,200(税込)
〈CD収録内容〉※曲順不同
1. HONEY / 2.LOUD / 3.JUBiiLEE ＋新曲2曲
〈Blu-ray収録内容〉
reservoir BUDDiiS (読み方：レザボア バディーズ)
ライブ・イベント情報
2024/12/29(日) 開場16:30 / 開演18:00
会場：埼玉・さいたまスーパーアリーナ
ライブ・イベント情報
■9月21日（土） 大阪
＜UtopiiA」発売記念スペシャルイベント＞
■9月17日(火) 東京：Zepp haneda(TOKYO)
■9月18日(水) 大阪：Zepp Osaka Bayside＊リリース日
■9月19日(木) 福岡：Zepp Fukuoka
＊通常のリリースイベントと内容が異なります。
チケット販売がございますので、詳細は後日お知らせいたします。
関連リンク
◆BUDDiiS 公式YouTubeチャンネル