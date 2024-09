バンダイから発売されている、クリーム入り今川焼きにオリジナルデザインの焼き印を施したチルドスイーツ「まんまる焼き」にチョコレート味の「ちいかわ」デザインがファミリーマートに登場!

一言メッセージをプリントしたキラキラシール1枚がセットになった「ちいかわ まんまる焼き〜なんかおいしくてもちもちしたやつ〜(チョコレート味)」が発売されます☆

ファミリーマート「ちいかわ まんまる焼き〜なんかおいしくてもちもちしたやつ〜(チョコレート味)」

価格:250円(税込)

発売日:2024年9月24日(火)〜

※数量限定のため、なくなり次第販売終了となります

サイズ:各直径約65mm(パッケージを除く)、シール各直径約52mm

種類数:パッケージ1種類・焼き印9種類・シール11種類

味:チョコレート味

販売店舗:全国のファミリーマート約16,300店舗(一部店舗を除く)のチルドスイーツコーナー

※店頭での取扱い日は、店舗によって異なる場合があります

※一部店舗ではお取り扱いのない場合があります

発売元:株式会社バンダイ

直径約65mmのクリーム入り今川焼きにオリジナルデザインの焼き印を施したチルドスイーツ「まんまる焼き」

「まんまる焼き」シリーズから、第4弾となる「ちいかわ」の「ちいかわ まんまる焼き〜なんかおいしくてもちもちしたやつ〜(チョコレート味)」がファミリーマート限定で登場します!

「まんまる焼き」の中には、チョコレート味のクリーム入り。

まんまる生地の今川焼にはちいかわたちの焼き印が押されています。

かわいい焼き印全部で9種類から、いずれか1つが入っています。

「ちいかわ」はもちろん「ハチワレ」や「うさぎ」「モモンガ」「ラッコ」「くりまんじゅう」「シーサー」たちの”もぐもぐ”シーンに注目です☆

ランダムで封入される、ホログラム加工がかわいいシールのデザインは全部で11種類。

「ちいかわ」たちの日常のワンシーンや、一言メッセージが描かれていて、見ているだけで癒やされます。

パッケージにも「ちいかわ」たちをたっぷり描いた、見て楽しい、食べて美味しいチルドスイーツです☆

一言メッセージ付きのキラキラシールがセットになった、ちいかわたちの焼き印がかわいいまんまる焼き。

ファミリーマートにて2024年9月24日より販売される「ちいかわ まんまる焼き〜なんかおいしくてもちもちしたやつ〜(チョコレート味)」の紹介でした☆

