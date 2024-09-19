¹¾ËÜÌÒµª»á¡¢DeNA¡¦³á¸¶¤Î½éµåÂÇ¤Á¤Ë¡Ö¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤¬¥À¥á¤Ê¤È¤³¤í¡×¤â¡Ä8²ó¤Î¥Ð¥ó¥È°ÂÂÇ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Ìîµå¤ò¤·¤¿¤é¤â¤Ã¤È¾å¤Ë¤¤¤¯¡×
µð¿Í 2 ¡Ý 2 DeNA
¡ã21²óÀï¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡ä
¡¡18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ µð¿Í¡ÝDeNA¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¹¾ËÜÌÒµª»á¤¬¡¢DeNAÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡0¡Ý1¤Î3²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÇÅê¼ê¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬Ç´¤ê¤ËÇ´¤Ã¤Æ3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éµð¿ÍÀèÈ¯¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤¬Åê¤¸¤¿7µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤ËÃÆ¤ÊÖ¤¹¤â¡¢Â³¤¯³á¸¶¹·´õ¤¬½éµå¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤ÃæÈô¡£
¡¡¹¾ËÜ»á¤Ï¡ÖÌî¼ê¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¹Í¤¨¤Ê¤¤¤È¡£¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤òÊø¤¹¤Ë¤Ï¤Í¡£¤³¤ì¤¬ºÇ°¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤¬¥À¥á¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢³á¸¶¤Ï0¡Ý1¤Î6²óÌµ»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Ð¥ó¥È¤ò»î¤ß¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¹¾ËÜ»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë³á¸¶¤Ï1¡Ý1¤Î8²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤ËÂÐ¤·2¥Ü¡¼¥ë0¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é3µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò»°ÎÝÀþ¤Ë¥Ð¥ó¥È°ÂÂÇ¡£¹¾ËÜ»á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Ìîµå¤ò¤·¤¿¤é¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ï¤â¤Ã¤È¾å¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡ã21²óÀï¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡ä
¡¡18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ µð¿Í¡ÝDeNA¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¹¾ËÜÌÒµª»á¤¬¡¢DeNAÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡0¡Ý1¤Î3²óÆó»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÇÅê¼ê¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤¬Ç´¤ê¤ËÇ´¤Ã¤Æ3¥Ü¡¼¥ë2¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤éµð¿ÍÀèÈ¯¡¦¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤¬Åê¤¸¤¿7µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¥ì¥Õ¥ÈÁ°¤ËÃÆ¤ÊÖ¤¹¤â¡¢Â³¤¯³á¸¶¹·´õ¤¬½éµå¤Î¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤òÂÇ¤Á¤Ë¤¤¤ÃæÈô¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢³á¸¶¤Ï0¡Ý1¤Î6²óÌµ»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤ÎÂè3ÂÇÀÊ¡¢¥Õ¥¡¥¦¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¥»¡¼¥Õ¥Æ¥£¥Ð¥ó¥È¤ò»î¤ß¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¹¾ËÜ»á¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë³á¸¶¤Ï1¡Ý1¤Î8²óÌµ»à°ìÎÝ¤ÎÂè4ÂÇÀÊ¡¢¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤ËÂÐ¤·2¥Ü¡¼¥ë0¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤«¤é3µåÌÜ¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò»°ÎÝÀþ¤Ë¥Ð¥ó¥È°ÂÂÇ¡£¹¾ËÜ»á¤Ï¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦Ìîµå¤ò¤·¤¿¤é¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Ï¤â¤Ã¤È¾å¤Ë¤¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë