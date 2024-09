【ZB-26 麗しき夢の片隅Ver.】発売日:3月31日価格:22,880円セール価格:19,610円

楽天ブックスにて、Wonderful Works(ワンダフルワークス)から発売中のフィギュア「ZB-26 麗しき夢の片隅Ver.」が特別価格で販売されている。セール価格は14%オフの19,610円。

本商品は、育成&戦略シミュレーション「ドールズフロントライン」に登場する「ZB-26」を2021年に実装された水着スキン「麗しき夢の片隅」Ver.で立体化したフィギュア。普段の装いでは計り知れない魅力的な体躯や、情景を感じさせるビネット風台座、散りばめられた小物など、細部にまでこだわり製作されている。

(C)SUNBORN Network Technology Co., Ltd. (C)SUNBORN Japan Co., Ltd.