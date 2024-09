º¸Íã¤«¡©¹â»Ô¤¬·Ç¤²¤ëÄ¶¼Ò²ñ¼çµÁÅª¹ñ²È¡¦ÆüËÜ¡ÄÁ´ÇÀ²È¤Ë¥¤¥â¤òºî¤é¤»¤ëµ¤¤Ê¤Î¤«? ¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¼ê¼è¤ê¡Ö20～30Ëü¡×È¯¸À¤Ë¤â¡É¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¡É¤È°ÛÏÀÊ®½Ð¡ª

過去最多の9名が出馬した自民党総裁選。次の日本リーダーを決めるイベントに注目が集まっている。そんな中で話題を呼んだのが高市早苗氏の演説だ。

「多くの方々から言われます。“国会議員はたくさん歳費をもらっていて、ええ生活してるんやろ”って言われます。でも大方の同僚議員の皆さまは、たいがい手取り30万円台だと思います。少ない方、議員連盟にたくさん入ってらっしゃる方だと20万円台」

この発言には「そんなわけねえだろ」とSNSでツッコミが入っている。

高市氏は一体どんな政治家なのだろうか。経済誌プレジデントの元編集長で作家の小倉健一が解説するーー。

高市氏打ち出している「左派的」な政策

高市早苗氏の演説や総裁選で掲げた政策を見てみると、愛国的な表現や強い危機感が切実に伝わってくる。これを聞いて、筆者は高市氏の決意に頼もしさを感じるが、同時に、ある人々(リベラルな思想を持つ人など)にとってはその強い主張が「危険な人物」と映ることもあるだろう。高市氏は保守的な政治家としての立場を明確にしており、日本の安全保障や経済の先行きに対して強い警戒心を持っていることがわかる。

しかし、高市氏の保守的な姿勢とは裏腹に、高市氏が打ち出している政策の中には、西側諸国の基準で見ると「リベラル」「左派」「発展途上国の政策」と思われるような要素も含まれている。たとえば、経済政策においては、政府による積極的な規制や補助金を求める傾向が見られる。これは残念ながら、西側というより、開発途上国や中国のそれに近い。

高市早苗で日本列島を強く、豊かに。」できるのか疑問

高市氏のスローガンである「日本列島を強く、豊かに。」や「サナエあれば、憂いなし」といったフレーズは、非常に力強く、希望を感じさせるものである。しかし、そのスローガンが実際に実現できるかどうかには疑問が残る。日本を強く豊かにするためには、具体的な政策の実行が不可欠であり、その政策が本当に効果を発揮するかどうかは未知数である。

自民党の政治家たちは、「対策を立てること」と「問題を解決すること」が全く違うにもかかわらず、対策を立てれば問題が解決するかのように振る舞ってきた。これは特に少子化対策において顕著である。例えば、政府は「異次元の少子化対策」と称して、少子化に対応するために莫大な税金を使った。

現実離れした数値設定にため息

しかし、この対策が本当に効果があるかについて、学者たちからは効果がないという再三の警告が出されていたにもかかわらず、政府はその警告を無視して対策を進めたのだ。 結果として、出生率は改善するどころか、むしろ悪化してしまった。

このような現象は少子化問題に限らず、他の分野でも見られる。例えば、経済安全保障や食糧自給率に関する問題でも同じことが言える。高市早苗氏が自民党総裁選で、食糧自給率100%を目指すという主張をしている。しかし、この目標が現実的であるかどうかには多くの疑問が残っている。日本の地理的条件や経済の構造を考えれば、食糧自給率を100%にすることは極めて難しいとされている。現実的な解決策を見出すのではなく、ただ高い目標を掲げて対策を立てること自体に重きを置くことが問題なのである。

そしてまた、この食糧自給率の向上については、自民党自身が、旧民主党が唱えていた「現実離れした数値目標の設定」に対して、大きな批判をしてきたところである。

報道ベースでそれを確認していく。

米粉や大豆などの生産で無理な計画を立てて、行き詰まった

2014年、自民党では<現行計画(民主党政権時につくられたもの)のカロリーベースの食料自給率目標50%を「かなり背伸びしている」などと指摘。39%となっている現状を踏まえ、実現可能性を考慮した目標設定、食料・農業・農村基本法で掲げる担い手育成などを柱に据えた計画づくりを求める声が相次いだ>

<現行計画は民主党政権下で取りまとめた。カロリーベース自給率目標50%は「持てる資源の全てを投入して初めて可能となる高い目標」と位置付けている>(2014年4月2日、日本農業新聞)

さらに、2015年、安倍政権は、<今後10年の農業政策の方向性を示す「食料・農業・農村基本計画」を閣議決定した。国内で消費する食料を国産でどのくらい賄っているかを示す食料自給率の目標(カロリーベース)を現行の50%から45%に引き下げる>(日経、2015年3月31日)としている。

なぜ、自給率の目標を下げてきたかといえば、米粉や大豆などの生産で無理な計画を立てて、行き詰まったためだ。

現在、農林水産大臣を務める坂本哲志氏は、カロリーベース自給率目標50%(高市氏の半分)について当時、こう述べている。

社会主義国家みたいな日本になりそうだ

<政治的にかなり背伸びをした目標だ。基本計画では、日本農業の強さと弱さをしっかり書き込み、弱さを克服すれば実現できるビジョンを示すべきだ>

<基本法にある生産基盤の強化や担い手育成、規模拡大の最適化などを不動のものとするべきだ>(2014年4月2日、日本農業新聞)

民主党政権がつくった荒唐無稽な計画を達成するには、ありないやり方(例えば、イモ類をばかりを作付けすると、国民1人が必要な熱量、1日に2147キロカロリー、の約1.3倍を供給できる)を実現しなければならない。

高市氏は日本中の農家に米をやめさせて、イモを作らせる気なのだろうか。社会主義国家みたいな日本になりそうだ。

高市氏が、何かすごい勘違いをしていたら困るのだが、日本の農業は絶好調だ。TPPなどの自由貿易で日本の農業が全滅するかのようなデタラメなオピニオンが蔓延していたが、日本の農作物の品質は高く、輸出は年々増えている。農業は、守るというより、攻めるタイミングだ。農業を弱いものだと決めつけるよりも、強い部分を伸ばしていくべきだ。何より、自給率100%も現実には無理であり、またそのような荒唐無稽に高い自給率目標の達成は米作をやめてイモづくりする以外にありえない。高市氏にとって興味がない分野であり、かつ、「目指す、と言ってるだけだ」と強弁するかもしれないが、その目標自体が迷惑なのだから、早急に撤回してほしいものだ。

さまざまな重要な問題の解決を妨げる要因

経済安全保障についても同様だ。

たしかに中国が中国企業と一体となって、レアメタルなどの資源を買い占め、他国の技術を盗んでいるというのは、西側諸国と一緒になって、何らかの対抗策を講じていく必要があろう。

しかし、コロナ禍で供給が不足した半導体は、いまや供給は復活している。今後、需要があるのかすらわからない半導体を何兆円もの税金を投入して、日本国内で作らせる意味など全くない。

このように、問題を解決するためには、対策を立てるだけでなく、その対策が実際に効果をもたらすかどうかをしっかりと検証しなければならない。しかし、自民党の多くの政治家たちは、対策を立てた段階で仕事を終えたかのような姿勢をとり続けている。これが、少子化や経済安全保障など、さまざまな重要な問題の解決を妨げる要因となっている。問題の本質を見誤らず、実際に成果を生む解決策を模索する姿勢が求められているのだ。

この半導体の失敗が明らかになるのは10年後

甘利明・自民党半導体戦略推進議員連盟会長は、愚直に現状をこう吐露している。

<ラピダスの成功に必要なのは、量産技術の確立と、ユーザーの確保だ。そのため官民でしっかりした支援態勢を組む必要がある>(9月2日、読売ビジネス・フォーラム2024での発言)

ラピダスは、北海道千歳市を拠点に次世代半導体の国産化を目指している。この甘利氏の発言から汲み取れるのは、量産技術は確立しておらず、ユーザー(需要)がまだ確保できていないということだ。かつて、日本は半導体の製造を国が主導して試みたことがあったが、大失敗に終わっている。政府が税金を投入すると、上手くいくと頑なに信じて疑わない人たちが自民党には多いが、実際は失敗ばかりだ。

何より、この半導体の失敗が明らかになるのは10年後といわれている。63歳の高市氏が73歳、75歳の甘利氏が85歳になったときだ。彼らが責任をとる立場にいないことは明白で、彼らがやりちらかした膨大な税金のムダ遣いを、増税なり、国債で次の世代が背負うことになる。

世界中で共有されている事実として指摘をしておくが、税金と経済成長の間に強い負の関係がある(*1)。つまり、税金が増えると、経済の成長が遅くなる傾向がある。だから、西側諸国の保守政党に属するリーダーは「減税」を主張し、経済成長よりも格差是正を重視するリベラル政党のリーダーはそれに反対するという構図なのである。

日本の保守政党たる自民党が、なぜか減税を主張しないのは、世界の潮流が圧倒的に遅れていて、かつ、明らかになっている先行研究やファクトを無視しているということだ。経済成長をしたければ、減税をする。増税すると経済成長が止まる。この当たり前の事実を踏まえてほしいものだ。何か問題が起きるたびに税金や規制をつかって解決できると考えているのは、開発途上国や中国のやり方であり、前提条件が全く違う日本が同じことをやってもダメなことぐらい、さっさと理解してほしい。

高い目標を掲げることが逆に国民の期待を裏切る結果に

高市氏が提唱する食糧自給率の向上や経済安全保障の強化といった目標は、理想的ではあるが、実現可能性が低い。日本は地理的条件や経済構造の面で、完全な自給自足が難しい状況にある。こうした現実を無視して、高い目標を掲げることが逆に国民の期待を裏切る結果になることも懸念される。

高市氏の強いリーダーシップや愛国心は評価できる一方で、高市氏の政策が実際に効果を発揮し、日本を「豊かに強く」するかどうかは不透明である。政策の実現可能性や効果を冷静に見極めることが重要であり、高市氏のスローガンだけで判断することは避けるべきである。

少なくとも、岸田文雄首相が推進した「防衛増税」について「今は反対」などと、いつか賛成に回るかのような発言をしている限り、経済成長を政府の税金で成し遂げようとしている証拠に他ならないということだ。

※注*1

『The Robust Relationship Between Taxes and State Economic Growth』

William Robert Reed /University of Canterbury