º¸Íã¤«¡©¹â»Ô¤¬·Ç¤²¤ëÄ¶¼Ò²ñ¼çµÁÅª¹ñ²È¡¦ÆüËÜ¡ÄÁ´ÇÀ²È¤Ë¥¤¥â¤òºî¤é¤»¤ëµ¤¤Ê¤Î¤«? ¹ñ²ñµÄ°÷¤Î¼ê¼è¤ê¡Ö20～30Ëü¡×È¯¸À¤Ë¤â¡É¤ó¤Ê¤ï¤±¤Ê¤¤¡É¤È°ÛÏÀÊ®½Ð¡ª

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¡ØThe Robust Relationship Between Taxes and State Economic Growth¡Ù
William Robert Reed /University of Canterbury