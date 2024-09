タレント・堺正章(78)&岡田美里(63)元夫妻の次女で、俳優の堺小春(30)が18日自身のインスタグラムを更新し、結婚式の動画をアップした。小春は「THANK YOU for your LOVE and SUPPORT and CELEBRATING with us on our BEST DAY」とつづり、式に関わった人々に感謝。ドレスやヘアメイク、ウェディングケーキ、ビュッフェなど、結婚式の各シーンを支えたチームをタグ付けし、「関わってくれた全ての皆さんありがとう」と、重ねて感謝の言葉伝えた。また、動画では、父・堺正章とのダンスする姿や、新郎からケーキを食べさせてもらったり、多くの友人から祝福される様子が公開されている。