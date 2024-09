PEANUTS(ピーナッツ)は2025年で75周年を迎える。その記念すべき年を前に、東京駅一番街で75周年をお祝いする期間限定ショップが開催される。「Peanuts Celebrating 75years」と題されたこのイベントは、2024年9月20日(金)から10月3日(水)までの2週間限定。東京キャラクターストリートいちばんプラザ催事場が、スヌーピーと仲間たちでいっぱいになる。

東京駅一番街で9月20日から「Peanuts Celebrating 75years」期間限定ショップがオープン

店内はスヌーピーとPEANUTS GANGの装飾でいっぱいに!

「Happiness is 75 years of Peanuts」オリジナルイラストの限定グッズが登場

「The day before the celebration A4クリアファイル」(330円)

「The day before the celebration アートカード2枚セット」(330円)

「The day before the celebration マスキングテープ」(440円)

「The day before the celebration 4層ブロックメモ」(440円)

「The day before the celebration アクリルダイカットスタンド」(1100円)

「The day before the celebration アクリルマグネット」(660円)

「The day before the celebration エコバッグ」(2640円)

「The day before the celebration スクエアポーチ」(2530円)

「The day before the celebration ぷっくりキーホルダー」(2200円)

「The day before the celebration ロングTシャツ(アイボリー)」(4290円)

「The day before the celebration ロングTシャツ(ブラック)」(4290円)

「YELLOWシリーズ マウスパッド」(1100円)

「YELLOWシリーズ クリアファイルA4」(330円)

「YELLOWシリーズ エコバッグ」(1870円)

「YELLOWシリーズ バスタオル」(3300円)

「YELLOWシリーズ 刺繍ビッグトート」(6930円)

「YELLOWシリーズ マスキングテープ」(660円)

「YELLOWシリーズ 大判三重ガーゼ」(1650円)

「REDシリーズ レトロンズ」(2970円)

「REDシリーズ アートカード75枚セット」(3080円)

「ハンカチ ストロベリーフラワー」(2970円)

写真左から「巾着 ストロベリーフラワー」(8250円)、「ポーチ ストロベリーフラワー」(6600円)、「バッグ ストロベリーフラワー」(1万8700円)

「ハンカチ クリームソーダ」(2970円)

期間や購入金額に応じて変わる豪華なノベルティプレゼントも要チェック

ビーグル・スカウト50周年記念のドリームトミカ登場

PEANUTS75周年記念「Block」シリーズも先行販売

期間中は、ショップ内だけでなく、東京駅八重洲地下中央改札からいちばんプラザまでの道のりも、スヌーピーたちの装飾で彩られる。装飾の中に隠された二次元コードをスキャンすると、限定デザインのスマホ壁紙がダウンロードできるサプライズもあるのでお楽しみに!■お祝い“前夜”のワクワク感がつまった75周年記念グッズ期間限定ショップでは、スヌーピーたちが飾り付けを楽しむ様子を描いた「Happiness is 75 years of Peanuts」オリジナルイラストのグッズが登場する。PEANUTSの仲間たちが集合した賑やかなデザインの「A4クリアファイル」(330円)は、大切な書類を楽しく整理できそう。同じデザインの「アートカード2枚セット」(330円)は、お部屋に飾れば明るい雰囲気に。どこを切り取ってもかわいい「マスキングテープ」(440円)は、手帳やノートのデコレーションにぴったり。スヌーピーと4人のピーナッツ・ギャングをピックアップした「アクリルダイカットスタンド」(1100円)や、スヌーピーの赤い犬小屋を中心とした愛らしいシーンが描かれた「アクリルマグネット」(660円)など、飾って楽しいコレクターアイテムも登場する。ギンガムチェック柄をベースに、スヌーピーやチャーリー・ブラウンなどおなじみのキャラクターの顔がプリントされた「エコバッグ」(2640円)は、お買い物に大活躍。75周年タグとスヌーピーたちのチャームがセットになった「ぷっくりキーホルダー」(2200円)は、バッグやポーチのアクセントになりそう。胸元にはスヌーピーのイラストが、袖には星のデザインが施されたスタイリッシュな「ロングTシャツ」(各4290円)は、アイボリーとブラックの2色展開。メンズサイズのSとMがあるので、ゆったりと着こなせる。■YELLOW、RED、…カラーシリーズにも注目REDやYELLOWなど、色ごとに分かれた75周年記念コレクションも先行発売される。「YELLOW」シリーズは、PEANUTS70周年記念「YOU’RE A SUPER BEAGLE,SNOOPY!」の復刻版となる特別なデザイン。スヌーピーの75ポーズが楽しめる「マウスパッド」(1100円)や「クリアファイルA4」(330円)、「エコバッグ」(1870円)、「バスタオル」(3300円)など、日常使いできるアイテムがラインナップ。デニム地に75ポーズのスヌーピーを丁寧にあしらった「刺繍ビッグトート」(6930円)は、存在感抜群でコーディネートのアクセントになりそう。銀座三越「スヌーピー in 銀座2024」、阪急うめだ本店「うめだスヌーピーフェスティバル2024」で好評だった「マスキングテープ」(660円)や「大判三重ガーゼ」(1650円)も再販されるので、買いそびれた人はこの機会に手に入れよう。「RED」シリーズからは、チャーリー・ブラウンのお面をかぶったスヌーピーのぬいぐるみ「レトロンズ」(2970円)と1枚ずつ違う年代のスヌーピーが描かれた「アートカード75枚セット」(3080円)が登場。どちらもこのイベントで完売した場合は、スヌーピータウンショップでの販売予定はないとのことなので、見つけたらすぐにゲットしたい。■PEANUTS×フェイラーのコラボアイテムも発売!2024年9月28日(土)からは、フェイラーとPEANUTSのコラボアイテムも販売される。ストロベリーフラワーシリーズは、ピンクをベースに50年代のスヌーピーの表情が楽しめる甘酸っぱいデザイン。こちらは「ハンカチ ストロベリーフラワー」(2970円)、「ポーチ ストロベリーフラワー」(6600円)、「バッグ ストロベリーフラワー」(1万8700円)、「巾着 ストロベリーフラワー」(8250円)と、シリーズでそろえられるのもうれしい。「ハンカチ クリームソーダ」(2970円)は、どこか懐かしいレトロな1枚。カラフルなソーダにフレッシュなフルーツや炭酸の泡を散りばめたデザインは、使うたびに気分が上がりそう。■購入金額に応じた豪華なノベルティ特別企画として、期間や購入金額に応じて変わる豪華なノベルティプレゼントもあるので、訪れる前にチェックしておこう。ノベルティプレゼント・2024年9月20日(金)〜1万1000円以上購入の先着300名に「ブランケット」+「ショッパー」・2024年9月21日(土)〜5500円以上購入の先着700名に「A6リングノート」+「ショッパー」・2024年9月28日(土)〜5500円以上購入の先着500名に「フェイスタオル」+「ショッパー」さらに、平日限定企画として、3300円以上購入の各日先着100名には、日替わりでかわいいスヌーピーの「ステッカー」をプレゼント。これらのノベルティは数量限定で、なくなり次第終了となるので早めの来店がおすすめだ。また、2024年9月27日(金)にはビーグル・スカウト50周年記念のドリームトミカが、2024年9月28日(土)から、PEANUTSの仲間たちの顔をブロックのように並べたユニークなデザイン「Block」シリーズも先行発売予定なのでお見逃しなく。「Peanuts Celebrating 75years」は、2025年の本格的な75周年記念を前に、お祝い前夜のワクワク感満載の特別なスヌーピーグッズをゲットできるチャンス。ぜひ東京駅を訪れた際は、この期間限定ショップに立ち寄ってみて。※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。(C) 2024 Peanuts Worldwide LLC