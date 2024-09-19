・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７０．９１ドル（－０．２８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２５９８．６ドル（＋６．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３０３４．１セント（－２７．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５７５．７５セント（±０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４１２．７５セント（＋０．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０１４．００セント（＋８．００セント）
・ＣＲＢ指数
　２７９．８２（＋１．１６）

出所：MINKABU PRESS