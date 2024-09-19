１８日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７０．９１ドル（－０．２８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５９８．６ドル（＋６．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０３４．１セント（－２７．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７５．７５セント（±０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１２．７５セント（＋０．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１４．００セント（＋８．００セント）
・ＣＲＢ指数
２７９．８２（＋１．１６）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７０．９１ドル（－０．２８ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２５９８．６ドル（＋６．２ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３０３４．１セント（－２７．８セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７５．７５セント（±０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４１２．７５セント（＋０．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０１４．００セント（＋８．００セント）
・ＣＲＢ指数
２７９．８２（＋１．１６）
出所：MINKABU PRESS