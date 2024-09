Keyの歴代楽曲がストリーミング配信開始！第一弾は『Kanon』『リトルバスターズ！』『Summer Pockets』「Love Song」シリーズ！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

ビジュアルアーツの音楽レーベル「Key Sounds Label」から発表している一部楽曲について、音楽ストリーミングサービスへの配信がスタートした。

第一弾は『Kanon』、『リトルバスターズ!』、『Summer Pockets』、「Love Song」シリーズ(※)に紐づくアルバムを合計42作品配信。配信プラットフォーム等の詳細については、特設ページで確認を。

「Key楽曲サブスク解禁」特設ページ

https://key.visualarts.gr.jp/key25th/project/subscription.html

麻枝 准プロデュースのフルボーカル・コンセプトアルバムシリーズは来月以降も順次楽曲追加予定。10月以降については、毎月過去の作品からピックアップしたものを配信していく予定とのこと。続報はKey公式Xや25周年特設サイトにて発表されるので、どのタイトルが追加されるかお楽しみに。

<担当者コメント(どんまる)>

大変長らくお待たせいたしました。

2024年9月16日0時より、Keyが抱える膨大な楽曲ライブラリにつきまして、各種サービスにおいてダウンロード販売だけでなくストリーミング、いわゆるサブスク解禁を行いました。

第一弾となる今回は『Kanon』、『リトルバスターズ!』、『Summer Pockets』および、麻枝 准プロデュースのフルボーカル・コンセプトアルバムシリーズ『Love Song』シリーズに紐づくアルバムを合計42作品が対象となっています。

古い楽曲はリリースから25年という長い時間が流れ、中には手に入りづらい音源も出てきてしまいました。そして、時代と共に音楽に触れる環境も変わっていきました。「聴きたくてもディスクがなくて聴けない」、「ディスクがあっても聴く環境がない」といった状況もあったかと思いますが、これを機にCPUが悲鳴を上げるまで(人はそれを「ディスクが擦り切れるまで」と言っていました)聴きまくってください。

時代は流れても、楽曲は全く色褪せておりません。むしろ歴史を重ね、重厚さを増し、輝きを放ち続けていると自負しております。さらに次の25年、いや100年後も聴き継いでいただけたら、こんな嬉しいことはありません。

10月以降も毎月過去の作品からピックアップしたものを配信していきますので、どのタイトルが対象になるか、是非楽しみにお待ちいただけましたら幸いです。これらの楽曲が、皆さんの生活の一部になれますように。

●配信情報サブスク解禁アルバム一覧Kanon Original Arrange Album “anemoscope”Last regrets ‘Place of wind which arrives’Kanon arrange best album ‘recollections’Kanon Original SoundTrackLast regrets / 風の辿り着く場所リトルバスターズ!semicrystalline.Little Busters! original arrange album.リトルバスターズ! Original SoundTrackRockstar Busters!リトルバスターズキャラクターソング”鈴の密かな恋の唄 / Mission:Love sniper”KSL LIVE WORLD 2008 Pamphlet and Memorial CDontology Little Busters!-EX Arrange Albumリトルバスターズ!エクスタシートラックスKSL Live World 2008 way to the Little Busters! EXリトルバスターズキャラクターソング”沙耶の眠れるレクイエム / Saya’s Song”リトルバスターズキャラクターソング”raison / ピクルスをおいしくするつくりかた”リトルバスターズキャラクターソング”猫と硝子と円い月 / Alicemagic”Deejay Busters!Little Busters!/Alicemagic〜TV animation ver.〜リトルバスターズ!/クドわふたー Piano Arrange Album ”ripresa”KSL Live 2013 Festival Pamphlet (Music Side)Boys be Smile / 目覚めた朝にはきみが隣に君とのなくしもの / 涙色の翼リトルバスターズ! 〜Refrain〜 Original SoundTrackリトルバスターズ!パーフェクト ボーカルコレクションRita×Key Memorial Best『streak of light』PCゲーム「Summer Pockets」オープニングテーマ「アルカテイル」Summer Pockets Arrange Album ”Swallow Tale”Summer Pockets Original SoundTrackSummer Pockets キャラクターソング 『Sing!』Summer Pockets Arrange Album “Summer Session 〜ひと夏の冒険〜”Summer Pockets Arrange Album 『Seven’s sea』Summer Pockets Orchestara Album 『Echoes of Summer』Summer Pockets REFLECTION BLUE 『アスタロア』Summer Pockets REFLECTION BLUE Arrange Album ‘Edain’Summer Pockets REFLECTION BLUE「アスタロア/青き此方/夏の砂時計」Summer Pockets REFLECTION BLUE Original SoundTrackSummer Pockets REFLECTION BLUE キャラクターソング『Sing! 2』Love SongKiller Song終わりの惑星のLove SongLong Long Love Song

(C)VISUAL ARTS/Key

(C)VISUAL ARTS/Key Sounds Label

