１９日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 豪・失業率
１０：３０ 豪・新規雇用者数
１７：００ ユーロ・経常収支
２０：００ 英・ＢＯＥ（英国中央銀行）政策金利発表
２０：００ 英・ＭＰＣ（英国中銀金融政策委員会）議事要旨
２１：３０ 米・四半期経常収支
２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２３：００ 米・景気先行指標総合指数
２３：００ 米・中古住宅販売件数
※日・日銀金融政策決定会合（１日目）
出所：MINKABU PRESS
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 豪・失業率
１０：３０ 豪・新規雇用者数
１７：００ ユーロ・経常収支
２０：００ 英・ＢＯＥ（英国中央銀行）政策金利発表
２０：００ 英・ＭＰＣ（英国中銀金融政策委員会）議事要旨
２１：３０ 米・四半期経常収支
２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２３：００ 米・景気先行指標総合指数
２３：００ 米・中古住宅販売件数
※日・日銀金融政策決定会合（１日目）
出所：MINKABU PRESS