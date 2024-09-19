　19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比290円高の3万6470円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40360.07円　　ボリンジャーバンド3σ
39357.38円　　ボリンジャーバンド2σ
38354.69円　　ボリンジャーバンド1σ
38282.27円　　75日移動平均
37569.00円　　200日移動平均
37352.00円　　25日移動平均
37130.00円　　一目均衡表・基準線
36470.00円　　19日夜間取引終値
36430.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36380.17円　　18日日経平均株価現物終値
36364.00円　　5日移動平均
36349.31円　　ボリンジャーバンド-1σ
36120.00円　　一目均衡表・転換線
35580.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35346.62円　　ボリンジャーバンド2σ
34343.93円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース