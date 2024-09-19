日経225先物テクニカルポイント（19日夜間取引終了時点）
19日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比290円高の3万6470円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40360.07円 ボリンジャーバンド3σ
39357.38円 ボリンジャーバンド2σ
38354.69円 ボリンジャーバンド1σ
38282.27円 75日移動平均
37569.00円 200日移動平均
37352.00円 25日移動平均
37130.00円 一目均衡表・基準線
36470.00円 19日夜間取引終値
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36380.17円 18日日経平均株価現物終値
36364.00円 5日移動平均
36349.31円 ボリンジャーバンド-1σ
36120.00円 一目均衡表・転換線
35580.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35346.62円 ボリンジャーバンド2σ
34343.93円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40360.07円 ボリンジャーバンド3σ
39357.38円 ボリンジャーバンド2σ
38354.69円 ボリンジャーバンド1σ
38282.27円 75日移動平均
37569.00円 200日移動平均
37352.00円 25日移動平均
37130.00円 一目均衡表・基準線
36470.00円 19日夜間取引終値
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36380.17円 18日日経平均株価現物終値
36364.00円 5日移動平均
36349.31円 ボリンジャーバンド-1σ
36120.00円 一目均衡表・転換線
35580.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35346.62円 ボリンジャーバンド2σ
34343.93円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース