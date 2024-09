4人組ガールズグループKISS OF LIFE・BELLE(ベル)がキュートな魅力を披露した。

【写真】ほぼ布がない!? ベル、真っ白美背中全開の大胆衣装

最近、ベルはKISS OF LIFEの公式インスタグラムに、絵文字とともに数枚の写真を投稿した。

ベルはブルーのキャミソールとジーンズを合わせ、ポニーテールのヘアスタイルで涼しく可愛らしいファッションを披露した。タンクトップから見えるスラリとした腕と相反するボリューム感のある胸元でスタイルの良さを見せつけた。

さらに、ブルーのカラーコンタクトはベルの異国的な美貌を強調。ほっぺを指さしたリ、髪の毛で顔を隠す可愛らしいポーズがファンを虜にした。

この投稿を受け、ネット上では「どうしてこんなに綺麗なの」「マイプリンセス」「たまらん…」といった声が上がっている。

(写真= KISS OF LIFEInstagram)

なおベルが所属するKISS OF LIFEは10月26・27日、ソウル・オリンピック公園オリンピックホールで「2024 KISS OF LIFE 1st WORLD TOUR [KISS ROAD] IN SEOUL」を開催予定。