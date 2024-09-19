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気象台は、午前6時35分に、大雨警報（浸水害）を南魚沼市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・南魚沼市に発表

中越、上越では、19日夕方まで土砂災害に、19日昼前まで河川の増水に警戒してください。下越、中越、上越では、19日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■長岡市
□大雨警報
・土砂災害
　19日夕方にかけて警戒
・浸水
　19日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　19日昼前にかけて警戒

■三条市
□大雨警報
・浸水
　19日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■柏崎市
□大雨警報
・土砂災害
　19日夕方にかけて警戒
・浸水
　19日昼前にかけて警戒
　3時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　19日昼前にかけて警戒

■小千谷市
□大雨警報
・土砂災害
　19日夕方にかけて警戒
・浸水
　19日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■十日町市
□大雨警報
・土砂災害
　19日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　40mm

■見附市
□大雨警報
・土砂災害
　19日夕方にかけて警戒
・浸水
　19日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■糸魚川市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　19日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　19日昼前にかけて警戒

■五泉市
□大雨警報
・浸水
　19日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■上越市
□大雨警報
・土砂災害
　19日夕方にかけて警戒
・浸水
　
　3時間最大雨量　60mm

□洪水警報
　19日昼前にかけて警戒

■魚沼市
□大雨警報
・土砂災害
　
・浸水
　19日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■南魚沼市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　
・浸水
　19日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

■出雲崎町
□大雨警報
・土砂災害
　19日夕方にかけて警戒
・浸水
　19日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　19日昼前にかけて警戒

■刈羽村
□大雨警報
・土砂災害
　19日夕方にかけて警戒
・浸水
　19日昼前にかけて警戒
　1時間最大雨量　40mm

□洪水警報
　19日昼前にかけて警戒