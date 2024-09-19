気象台は、午前6時35分に、大雨警報（浸水害）を南魚沼市に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・南魚沼市に発表

中越、上越では、19日夕方まで土砂災害に、19日昼前まで河川の増水に警戒してください。下越、中越、上越では、19日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■長岡市

□大雨警報

・土砂災害

19日夕方にかけて警戒

・浸水

19日昼前にかけて警戒

1時間最大雨量 40mm



□洪水警報

19日昼前にかけて警戒





■三条市□大雨警報・浸水19日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 40mm■柏崎市□大雨警報・土砂災害19日夕方にかけて警戒・浸水19日昼前にかけて警戒3時間最大雨量 60mm□洪水警報19日昼前にかけて警戒■小千谷市□大雨警報・土砂災害19日夕方にかけて警戒・浸水19日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 40mm■十日町市□大雨警報・土砂災害19日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 40mm■見附市□大雨警報・土砂災害19日夕方にかけて警戒・浸水19日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 40mm■糸魚川市□大雨警報・土砂災害・浸水19日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 40mm□洪水警報19日昼前にかけて警戒■五泉市□大雨警報・浸水19日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 40mm■上越市□大雨警報・土砂災害19日夕方にかけて警戒・浸水3時間最大雨量 60mm□洪水警報19日昼前にかけて警戒■魚沼市□大雨警報・土砂災害・浸水19日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 40mm■南魚沼市□大雨警報【発表】・土砂災害・浸水19日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 40mm■出雲崎町□大雨警報・土砂災害19日夕方にかけて警戒・浸水19日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 40mm□洪水警報19日昼前にかけて警戒■刈羽村□大雨警報・土砂災害19日夕方にかけて警戒・浸水19日昼前にかけて警戒1時間最大雨量 40mm□洪水警報19日昼前にかけて警戒