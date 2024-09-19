【大雨警報】新潟県・南魚沼市に発表
気象台は、午前6時35分に、大雨警報（浸水害）を南魚沼市に発表しました。
中越、上越では、19日夕方まで土砂災害に、19日昼前まで河川の増水に警戒してください。下越、中越、上越では、19日昼前まで低い土地の浸水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■長岡市
□大雨警報
・土砂災害
19日夕方にかけて警戒
・浸水
19日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
19日昼前にかけて警戒
□大雨警報
・浸水
19日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■柏崎市
□大雨警報
・土砂災害
19日夕方にかけて警戒
・浸水
19日昼前にかけて警戒
3時間最大雨量 60mm
□洪水警報
19日昼前にかけて警戒
■小千谷市
□大雨警報
・土砂災害
19日夕方にかけて警戒
・浸水
19日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■十日町市
□大雨警報
・土砂災害
19日夕方にかけて警戒
・浸水
1時間最大雨量 40mm
■見附市
□大雨警報
・土砂災害
19日夕方にかけて警戒
・浸水
19日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■糸魚川市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
19日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
19日昼前にかけて警戒
■五泉市
□大雨警報
・浸水
19日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■上越市
□大雨警報
・土砂災害
19日夕方にかけて警戒
・浸水
3時間最大雨量 60mm
□洪水警報
19日昼前にかけて警戒
■魚沼市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
19日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■南魚沼市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
19日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
■出雲崎町
□大雨警報
・土砂災害
19日夕方にかけて警戒
・浸水
19日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
19日昼前にかけて警戒
■刈羽村
□大雨警報
・土砂災害
19日夕方にかけて警戒
・浸水
19日昼前にかけて警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報
19日昼前にかけて警戒