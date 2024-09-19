¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯ÆüËÜ¿ÍÁÈ¤¬CL¤ÇÌöÆ°! ¸Å¶¶¤¬ÄÌ»»3ÅÀÌÜ¡¢´ú¼ê¥¢¥·¥¹¥È¤ÇÁ°ÅÄ¤¬½é¥´¡¼¥ë¡ÄÂçÎÌ5È¯ÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È
[9.18 ²¤½£CL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè1Àá ¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯ 5-1 ¥¹¥í¥Ð¥ó]
¡¡UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)¤Ï18Æü¤Ë¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè1Àá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯(¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É)¤È¥¹¥í¥Ð¥ó¡¦¥Ö¥é¥Á¥¹¥é¥Ð(¥¹¥í¥Ð¥¥¢)¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬5-1¤Ç¾¡Íø¡£FW¸Å¶¶µü¸è¡¢MF´ú¼êÎç±û¡¢FWÁ°ÅÄÂçÁ³¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢¸åÈ¾2Ê¬¤Ë¸Å¶¶¤¬¥Á¡¼¥à2ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤ë¡£¸åÈ¾25Ê¬¤Ë¤Ï´ú¼ê¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤éÁ°ÅÄ¤¬²¤½£CL½é¥´¡¼¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à4ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï4-3-3¤ÎÉÛ¿Ø¤òÉß¤¡¢´ú¼ê¤¬º¸¥¤¥ó¥µ¥¤¥É¥Ï¡¼¥Õ¡¢Á°ÅÄ¤¬º¸¥¦¥¤¥ó¥°¡¢¸Å¶¶¤¬1¥È¥Ã¥×¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£Á°È¾4Ê¬¤Ë¤Ï¥í¥ó¥°¥Ü¡¼¥ë¤ËÈ¿±þ¤·¤¿Á°ÅÄ¤¬PAÆâ¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÇ÷¤ë¡£Æ±12Ê¬¤Ë¤ÏCK¤«¤éÁ°ÅÄ¤¬¥´¡¼¥ë¤ò¶¼¤«¤¹¤¬¡¢ÆÀÅÀ¤Ï·è¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Á°È¾17Ê¬¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£º¸CK¤òMF¥¢¥ë¥Í¡¦¥¨¥ó¥²¥ó¥¹¤¬½³¤ë¤È¡¢DF¥ê¥¢¥à¡¦¥¹¥±¡¼¥ë¥º¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¥´¡¼¥ë¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Á°È¾¤ò1-0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¸åÈ¾2Ê¬¤Ë¤Ï¸Å¶¶¤¬ÌöÆ°¡£FW¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥²¥ê¥Ã¥È¡¦¥¯¡¼¥ó¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¸Å¶¶¤¬ÂÎ¤Ç²¡¤·¹þ¤à¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î²¤½£CL¤Ç¤Ï2ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½éÆÀÅÀ¡£²¤½£CLÄÌ»»3ÆÀÅÀ¤ÏËÜÅÄ·½Í¤¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¤ËÊÂ¤Ó¡¢ÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿4ÆÀÅÀ¤Î¹áÀî¿¿»Ê¤Ë1ÅÀ¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾10Ê¬¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏDF¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¥È¥ó¤¬Å¨¿ØÆâ¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼õ¤±¡¢PK¤ò³ÍÆÀ¡£¥¨¥ó¥²¥ó¥¹¤¬PK¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥Á¡¼¥à3ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¤À¤¬¤½¤Î4Ê¬¸å¡¢DF¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ó¥Þ¡¼¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢1-3¤ÈÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¥À¥á¤ò²¡¤¹¡£¸åÈ¾25Ê¬¡¢Å¨¿Ø¶á¤¯¤Ç¸Å¶¶¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿´ú¼ê¤¬PAº¸¤Ë¥Ñ¥¹¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤¿Á°ÅÄ¤¬ÎäÀÅ¤Ë±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤áÀÚ¤Ã¤¿¡£Á°ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¤½£CL½é¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢Á°¿È¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í13¿ÍÌÜ¤ÎÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¸åÈ¾42Ê¬¤ËFW¥¢¥À¥à¡¦¥¤¥À¡¼¤¬¥Á¡¼¥à5ÅÀÌÜ¡£¸Å¶¶¤È´ú¼ê¤Ï¸åÈ¾32Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢Á°ÅÄ¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£5-1¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤ò½ª¤¨¡¢½éÀïÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°(²¤½£CL)¤Ï18Æü¤Ë¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè1Àá¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯(¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É)¤È¥¹¥í¥Ð¥ó¡¦¥Ö¥é¥Á¥¹¥é¥Ð(¥¹¥í¥Ð¥¥¢)¤ÎÂÐÀï¤Ï¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬5-1¤Ç¾¡Íø¡£FW¸Å¶¶µü¸è¡¢MF´ú¼êÎç±û¡¢FWÁ°ÅÄÂçÁ³¤¬ÀèÈ¯¤¹¤ë¤È¡¢¸åÈ¾2Ê¬¤Ë¸Å¶¶¤¬¥Á¡¼¥à2ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤ë¡£¸åÈ¾25Ê¬¤Ë¤Ï´ú¼ê¤Î¥¢¥·¥¹¥È¤«¤éÁ°ÅÄ¤¬²¤½£CL½é¥´¡¼¥ë¤Ç¥Á¡¼¥à4ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡Á°È¾17Ê¬¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤ë¡£º¸CK¤òMF¥¢¥ë¥Í¡¦¥¨¥ó¥²¥ó¥¹¤¬½³¤ë¤È¡¢DF¥ê¥¢¥à¡¦¥¹¥±¡¼¥ë¥º¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¡¢¥´¡¼¥ë¤ËÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Á°È¾¤ò1-0¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤¹¤È¡¢¸åÈ¾2Ê¬¤Ë¤Ï¸Å¶¶¤¬ÌöÆ°¡£FW¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥²¥ê¥Ã¥È¡¦¥¯¡¼¥ó¤¬±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¥¯¥í¥¹¤ò¾å¤²¡¢¥´¡¼¥ëÁ°¤Ë¸Å¶¶¤¬ÂÎ¤Ç²¡¤·¹þ¤à¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î²¤½£CL¤Ç¤Ï2ÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï½éÆÀÅÀ¡£²¤½£CLÄÌ»»3ÆÀÅÀ¤ÏËÜÅÄ·½Í¤¡¢³ùÅÄÂçÃÏ¤ËÊÂ¤Ó¡¢ÆüËÜ¿ÍºÇÂ¿4ÆÀÅÀ¤Î¹áÀî¿¿»Ê¤Ë1ÅÀ¤ÈÇ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾10Ê¬¡¢¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏDF¥¢¥ê¥¹¥¿¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¥¹¥È¥ó¤¬Å¨¿ØÆâ¤Ç¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ò¼õ¤±¡¢PK¤ò³ÍÆÀ¡£¥¨¥ó¥²¥ó¥¹¤¬PK¥¥Ã¥«¡¼¤òÌ³¤á¡¢¥Á¡¼¥à3ÅÀÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£¤À¤¬¤½¤Î4Ê¬¸å¡¢DF¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ó¥Þ¡¼¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤é¤ì¡¢1-3¤ÈÅÀº¹¤ò½Ì¤á¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¥À¥á¤ò²¡¤¹¡£¸åÈ¾25Ê¬¡¢Å¨¿Ø¶á¤¯¤Ç¸Å¶¶¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿´ú¼ê¤¬PAº¸¤Ë¥Ñ¥¹¡£¥Ü¡¼¥ë¤ò¼ý¤á¤¿Á°ÅÄ¤¬ÎäÀÅ¤Ë±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤áÀÚ¤Ã¤¿¡£Á°ÅÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¤½£CL½é¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢Á°¿È¤ÎUEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥«¥Ã¥×¤ò´Þ¤á¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í13¿ÍÌÜ¤ÎÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥»¥ë¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ï¸åÈ¾42Ê¬¤ËFW¥¢¥À¥à¡¦¥¤¥À¡¼¤¬¥Á¡¼¥à5ÅÀÌÜ¡£¸Å¶¶¤È´ú¼ê¤Ï¸åÈ¾32Ê¬¤Þ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¡¢Á°ÅÄ¤Ï¥Õ¥ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£5-1¤Ç¤½¤Î¤Þ¤Þ»î¹ç¤ò½ª¤¨¡¢½éÀïÇòÀ±¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£