Áð¤Ê¤®¹ä¡¡Ä¶¿Íµ¤¡ÈÅ·Á³·Ï¡É·Ý¿Í¤ÎËÜÀÌÀ¤«¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ö¸¤¤¤«¤é¤Í¡£¥Ð¥«¤Ê¥Õ¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÁð¤Ê¤®¹ä¡Ê50¡Ë¤¬¡¢15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÁðÆå¤ä¤¹¤È¤â¤Î¤¦¤µ¤®¤È¤«¤á¡×¡ÊÆüÍË¸å0¡¦35¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¤¢¤ë¡ÈÅ·Á³·Ï¡É·Ý¿Í¤ÎËÜÅö¤Î»Ñ¤òÌÀ¤«¤¹°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÄ«¿©¤ÎÄêÈÖ¡¡ÌÜ¶Ì¾Æ¤ÂÐ·è¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥¤¡Á¥ó¡¦¥¦¥ÉÎëÌÚ¤È¡¢¥Í¥¤¥Ó¡¼¥º¥¢¥Õ¥í¡¦¤ß¤Ê¤¬¤ï¤¬½Ð±é¡£¤É¤Á¤é¤¬¤¤ì¤¤¤Ç¤«¤Ä¡¢¥È¥í¡¼¥êÈ¾½Ï¤ËÌÜ¶Ì¾Æ¤¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤«¾¡Éé¤¹¤ë´ë²è¤òÊüÁ÷¤·¤¿¡£
¡¡²ÈÄíÎÁÍý¸¦µæ²È¤ÎÉÍÆâÀéÇÈ¤µ¤ó¤Ë»ØÆ³¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢Îý½¬¤·¤¿¤Î¤¬¥¦¥ÉÎëÌÚ¤À¤Ã¤¿¡£ÀèÀ¸¤ÎÏÃ¤¬Æ¬¤ËÆþ¤ê¤Å¤é¤¤¤Î¤«¡¢¤®¤³¤Á¤Ê¤¤¼ê¤Ä¤¤Ç¡Ö¶ÛÄ¥¤¹¤ë¤Ê¡Á¡×¤È¡È¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡É¤òµ¯¤³¤·¤Ê¤¬¤é¤âÎÁÍý¡£¡ÈÅ·Á³·Ï¡É·Ý¿Í¤È¤·¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥É¥¿¥Ð¥¿¤Ö¤ê¤ÇÈÖÁÈ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡¤ß¤Ê¤¬¤ï¤¬¡ÖÍñÂÐ·è¤Ï4²óÌÜ¤Ê¤Î¤Ç¡£ÀäÂÐ¾¡¤Á¤Þ¤¹¡£¥¦¥É¤µ¤ó¡¢¤´½¥½ýÍÍ¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÀëÀïÉÛ¹ð¤¹¤ë¤È¡¢¥¦¥É¤Ï¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¡Á¤¤¡£¤´Ì½Ê¡¤òµ§¤Ã¤Æ²¼¤µ¤¤¡ªÀäÂÐ¾¡¤Á¤Þ¤¹¡×¤ÈÅ·Á³È¯¸À¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ª¤âÇú¾Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
¡¡Áð¤Ê¤®¤Ï¡ÖÀèÀ¸¤È¥¦¥Ã¥Ç¥£¡¼¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥³¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢³¤¸¶¤ä¤¹¤è¡¦¤È¤â¤³¤È°ì½ï¤Ë¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢VTR¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡¢³¤¸¶¤È¤â¤³¤¬¡Ö¥¦¥É¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¡¢¤¢¤¢¤¤¤¦É÷¤ËÍê¤ê¤Ê¤¯¸«¤»¤ë¤±¤É¡¢¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤Á¤ã¤ó¤È³Ð¤¨¤Æ¤Ï¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÎ¢¤ÎÏÃ¤ò»ý¤Á½Ð¤¹¤È¡¢Áð¤Ê¤®¤â¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡£¸¤¤¤«¤é¤Í¡£¥Ð¥«¤Ê¥Õ¥ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤¢¤ë¤«¤é¡×¤ÈÆ±Ä´¡£¥¦¥É¤Î¡ÈËÜÀ¡É¤òÌÀ¤«¤·¡¢¤È¤â¤³¤â¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¡£Ëè²ó¤À¤Þ¤µ¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤¦¤Ê¤Å¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£