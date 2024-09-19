¥¢¥á¥ê¥«·³Ê¼»Î¤Ï7000¿Í»àË´¡ÄÀïË×¼Ô¤ò¤á¤°¤ë¡ÖÀï¾¡¹ñ¤ÈÇÔÀï¹ñ¤ÎÂç¤­¤Êº¹¡×

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´3Ëç)

¡ÚQ¡ÛÊÆ¹ñ¿Í¤â°ä¹ü¼ý½¸¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©

¤Ê¤¼ÆüËÜÊ¼1Ëü¿Í¤¬¾Ã¤¨¤¿¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤«¡¢Î²²«Åç¤Ç²¿¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡£

Ì±´Ö¿Í¤Î¾åÎ¦¤¬¸¶Â§¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿Î²²«Åç¤Ë4ÅÙ¾åÎ¦¤·¡¢ÆüÊÆ¤Îµ¡Ì©Ê¸½ñ¤âÅ°ÄìÄ´ºº¤·¤¿¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡ØÎ²²«Åç¾åÎ¦¡¡Í§·³¥ÏÃÏ²¼¥Ëºß¥ê¡Ù¤¬È¯Çä¤¿¤Á¤Þ¤Á12ºþ¤ÈÏÃÂê¤À¡£

ÉáÃÊ¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤òÆÉ¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤âÆÏ¤­¡¢¡Ö¥¤¥Ã¥­ÆÉ¤ß¤·¤¿¡×¡ÖÇ®°Õ¤Ë¶»ÂÇ¤¿¤ì¤¿¡×¡Öµã¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦ÆÉ¼Ô¤ÎÀ¼¤âÂ¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¤³¤³¤Ç¤Ï¡¢Î²²«Åç¤Ë´Ø¤¹¤ëµ¿Ìä¡¦¼ÁÌä¤ËÅú¤¨¤ë¡£

¡Ú£Á¡ÛÎ²²«Åç¤Ç¤Ï¡ÖÊÆÂ¦¤â·ÑÂ³Ãæ¡×¤È´Ø·¸¼Ô¤«¤éÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£

ÆüÊÆ¤¬·ãÆÍ¤·¤¿Î²²«ÅçÀï¤Ç¡¢ÊÆ·³Â¦¤Î»à¼Ô¿ô¤ÏÌó7000¿Í¤Ë¾å¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÊÆ·³Â¦¤ÏÀï»à¤·¤¿Ê¼»Î¤Î°äÂÎ¤òÅçÆâ¤ÇËäÁò¡£ËäÁò¤µ¤ì¤¿°äÂÎ¤Ï¤½¤Î¸å¡¢Î²²«Åç¤ò´Þ¤à¾®³Þ¸¶½ôÅç¤Î»ÜÀ¯¸¢¤¬ÆüËÜÂ¦¤ËÊÖ´Ô¡Ê1968Ç¯¡Ë¤µ¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢Á´¤Æ·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¡¢ÊÆ¹ñËÜÅÚ¤Î¥¢¡¼¥ê¥ó¥È¥óÊèÃÏ¤Ê¤É¤ËºÆËäÁò¤µ¤ì¤¿¡¢¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÊÆ¹ñÂ¦¤Î°ä¹ü¼ýÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö´°Î»ºÑ¤ß¡×¤È¤¹¤ëÊóÆ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£

¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢ÊÆ¹ñËÉÁí¾ÊÊáÎº¡¦¹ÔÊýÉÔÌÀ¼ÔÄ´ºº¶É¡ÊDPAA¡Ë¤¬¡¢°ÍÁ³¤È¤·¤Æ¹ÔÊýÉÔÌÀ¤ÎÊÆ·³Ê¼¤Î¾ÃÂ©Ä´ºº¤ò·ÑÂ³Ãæ¤È¤¤¤¦ÏÃ¤ò¶áÇ¯¡¢¸üÏ«¾Ê´Ø·¸¼Ô¤«¤éÊ¹¤­¤Þ¤·¤¿¡£DPAA¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜ¤Î¼èºà¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤ÇÀµ³Î¤Ê²óÅú¤Ï¤Ç¤­¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤¬¸½»þÅÀ¤ÇÅú¤¨¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï°Ê¾å¤Ç¤¹¡£

¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢»ä¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë±ÜÍ÷¤·¤¿ÊÆ³¤Ê¼Ââ¤Îµ­Ï¿¼Ì¿¿¤Î¥Þ¥¤¥¯¥í¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢ÊÆ·³Â¦ÀïË×¼Ô¤¬Î²²«Åç¤ËËäÁò¤µ¤ì¤¿Åö»þ¡Ê1945Ç¯3·î¤´¤í¡Ë¤Î¾õ¶·¤òÅÁ¤¨¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÊÆ·³¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡Ö¾¡Íø¡×¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ëÀ¢È­»³¤È¡¢À±¾ò´ú¤È¸«¤é¤ì¤ëÂç¤­¤Ê´ú¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢Ê¼»Î¤ÎÊèÉ¸¤¬À°Á³¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¤ë¼Ì¿¿¡£¤³¤¦¤·¤¿É÷·Ê¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÀïË×¼Ô¤ò½ä¤ëÀï¾¡¹ñ¤ÈÇÔÀï¹ñ¤ÎÂÐ±þ¤Îº¹¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£

¤Ä¤Å¤¯¡Ö¡ÖÆ¬¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤¤°äÂÎ¤¬Â¿¤¤Åç¤Ê¤ó¤À¤è¡×¡ÄÎ²²«Åç¤Ë½é¾åÎ¦¤·¤ÆÌÜ·â¤·¤¿¡Ö¼ó¤Ê¤·Ê¼»Î¡×¤Î¾×·â¡×¤Ç¤Ï¡¢Î²²«Åç¾åÎ¦ÍâÆü¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿°ä¹ü¼ý½¸¤ò¾×·â¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£

¡ÖÆ¬¤¬¤½¤Ã¤¯¤ê¤Ê¤¤°äÂÎ¤¬Â¿¤¤Åç¤Ê¤ó¤À¤è¡×¡ÄÎ²²«Åç¤Ë½é¾åÎ¦¤·¤ÆÌÜ·â¤·¤¿¡Ö¼ó¤Ê¤·Ê¼»Î¡×¤Î¾×·â