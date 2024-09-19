ÃÏ¸µ¡¦Ê¡²¬¤«¤é¤â¥ª¥Õ¥¡¡¼¤Ê¤·¡ªÆü¥Æ¥ì¤«¤é¥Õ¥ê¡¼¤ÎÈøºêÎ¤¼Ó¤¬¡Ö¼ýÆþ¥¼¥í¡×¡Ö¸òÄÌÈñ¤¤¤é¤Ê¤¤¡×É¬»à¤ÎÁÊ¤¨
¡¡º£Ç¯£··î¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¸µÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÈøºêÎ¤¼Ó¤¬¡Ö»Å»ö¤¬¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ²¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2022Ç¯12·î¤ËÂè£±»Ò¤ò½Ð»º¤·¡¢¤æ¤¯¤æ¤¯¤Ï¼«¿È¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ëÊ¡²¬¤Ç»Å»ö¤È»Ò°é¤Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´êË¾¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼Å¾¿ÈÄ¾¸å¤Î¤ª»Å»ö»ö¾ð¤Ï¤½¤³¤Þ¤Ç´Å¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡¸½ºß¤Ï¤Þ¤ÀÅìµþ¤ÇÀ¸³èÃæ¤À¤¬¡¢¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¸å¤ËÊ¡²¬¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤À¤È´ª°ã¤¤¤µ¤ì¡¢Åìµþ¤Ç¤Î»Å»ö¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬¡Ö¤Û¤È¤ó¤ÉÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¼Â¾ð¤ò£¹·î17Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¤ÇÅÇÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Èøºê¤¤¤ï¤¯¡¢Ê¡²¬¤Ç¤Î»Å»ö¤â¤â¤Á¤í¤ó¥¦¥§¥ë¥«¥à¤È¤Î¤³¤È¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤«¤ó¤»¤óÊ¡²¬¤Ë¤Ï¤Þ¤Àµï½»¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¹¤ëÂ¦¤Ï¸òÄÌÈñ¤ò¥®¥ã¥é¤Ë¾å¾è¤»¤·¤ÆÊ§¤ï¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬ÃÏ¸µ¤ÎÊ¡²¬¤Ç¤Î»Å»ö¤¬¡Ö¤¢¤Þ¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡Èøºê¤Ï¡ÖÊ¡²¬¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ê¡²¬¤Ë¥Þ¥¤¥ë»È¤Ã¤Æ¹Ô¤¯¤Î¤Ç¸òÄÌÈñ¤ÏËº¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡×¤È¡¢ÈÖÁÈÆâ¤ÇÉ¬»à¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¸å¤ËÂ¿¾¯¤Ï»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ÎÊ¬¤Î¥®¥ã¥é¤¬¤Þ¤À¿¶¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¡Ê¥Õ¥ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Î¼ýÆþ¤Ï¡Ë¥¼¥í¤Ç¤¹¡×¤È¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸µ¶É¥¢¥Ê¤Î¥Õ¥ê¡¼Å¾¿È¸å¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò½µ´©»ïµ¼Ô¤¬ÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¡Öº£Ç¯£³·îËö¤Ë¤ÏÆ£°æµ®É§¤È¾å½ÅÁï¤¬Æü¥Æ¥ì¤òÂà¼Ò¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÅ¾¿È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢Âà¼ÒÄ¾¸å¤Î£²¿Í¤ÎÌÀ°Å¤Ï¤Ï¤Ã¤¤êÊ¬¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ£°æ¤ÏÂà¼Ò¤·¤ÆÁá¡¹¤Î£´·î¤«¤é¡¢Ìë¤Î´ÇÈÄÈÖÁÈ¡Ønews zero¡Ù¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾å½Å¤ÏÂà¼ÒÁ°¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿Ä«¤Î¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ø¥·¥å¡¼¥¤¥Á¡Ù¤Ç£±¥«·îÈ¾¤Ë£±²ó¥í¥±»Å»ö¤ò¤³¤Ê¤¹¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¡£Â¾¤Î»Å»ö¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬£³¥«·îÂ³¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¾å½Å¤Ï¡Ø¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¡¢Èøºê¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡Ø¼¤á¤Æ¤âÆ£°æ¤µ¤ó¤Ïnews zero¡¢»ä¤Ï»Å»özero¡Ù¤È¼«µÔ¥Í¥¿¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î»Å»ö»ö¾ð¤òÈÖÁÈ¤ÇÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿Ä¾¸å¡¢¾å½Å¤Ë¤Ï30ËÜ¤Û¤É¤Î»Å»ö¤Î¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤À¡££²¥«·î¸å¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥óDX¡×¤Ç¡¢¤½¤Î¥¦¥Ï¥¦¥Ï¤Ö¤ê¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤¦¹Í¤¨¤ë¤È¡¢¤ï¤¶¤ï¤¶¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¡Ö¸òÄÌÈñÉÔÍ×¡×¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿Èøºê¤Ëà¤Ý¤«¤Ý¤«ÆÃ¼ûá¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À¤â¥¼¥í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¤¤º¤ìºÆ½Ð±é¤·¤Æ·ë²ÌÊó¹ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£
¡ÊËÜÂ¿¥Ò¥í¥·¡Ë