¡Ö¤á¤¶¤Þ¤·¡×¤ªÅ·µ¤¥¥ã¥¹¥¿¡¼ÎÓÍ¤¹á¡¡ ½é¤Î¼Ì¿¿½¸¤¬½ÅÈÇ·èÄê¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÎÓÍ¤¹á¡Ê22¡Ë¤¬18Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½é¤Î¼Ì¿¿½¸¡Ömemorylane92614¡×¤Î½ÅÈÇ·èÄê¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¡£»£±Æ¤Î¹ç´Ö¤ËLA»ÔÆâ¤Ç¤ªÇã¤¤Êª¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤½¤·¤Æ¼Ì¿¿½¸¤¬½ÅÈÇ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢¤¤¤Ä¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë³§ÍÍ¡¢²þ¤á¤ÆËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£À§Èó´¶ÁÛ¤Ê¤É¤â¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Èµ½Ò¡£¥¥ã¥ß¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤Ë¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤Î²Æ¤é¤·¤¤»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£
¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤â¤É¤³¤Ç¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¾Íè¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¡ÖÍ¤¹á¤Á¤ã¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÅÁ¤ï¤ë¤Í¡ª¡×¡ÖÌÀÆü¤â¤æ¤«¤Á¤ã¤ó¤Î¥¹¥Þ¥¤¥ë¤ò¥Á¥ã¡¼¥¸¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤Î±þ±ç¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£