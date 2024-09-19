¡Ú¹Åç¡Û£Á¥¯¥é¥¹¤ÎºÂ¤â´í¤¦¤¯¡Ä¡¡£Ã£Ó½Ð¾ì¸¢¤ò¹ÔÊý¤òÀê¤¦¡ÖÂÐ¥¹¥ï¥í¡¼¥º¡×£¶»î¹ç
¡¡ºÆÉâ¾å¤ÎÃû¤·¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¡£¥»£³°Ì¤Î¹Åç¤Ï£±£¸Æü¤Î¥ä¥¯¥ë¥ÈÀï¡Ê¿ÀµÜ¡Ë¤Ë£´¡½£µ¤ÈµÕÅ¾Éé¤±¤òµÊ¤·¡¢£²Ï¢ÇÔ¡££´°Ì¡¦£Ä£å£Î£Á¤Ë£°¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤Ë¤Þ¤ÇÆùÇö¤µ¤ì¡¢£Á¥¯¥é¥¹¤ÎºÂ¤â´í¤¦¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£´²ó¤Þ¤Ç¤ËÂÇÀþ¤¬£³ÅÀ¤òÀè¼è¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÀèÈ¯¡¦¶åÎ¤¤¬ÃæÈ×¤ËÊø¤ì¤¿¡££´²ó¤Ë¥Ä¥Ð¥á¤Î¼çË¤¡¦Â¼¾å¤Ë£²¥é¥ó¡¢£µ²ó¤Ë¤â¥µ¥ó¥¿¥Ê¤ËÅ¬»þÂÇ¤òµö¤·¥ê¡¼¥É¤òÅÇ¤½Ð¤¹¤È¡¢£¶²ó¤Ë¤â°ì»à¤«¤éÏ¢ÂÇ¤Ç°ì¡¢»°ÎÝ¤È¤µ¤ì¡¢Àª¤¤¤Å¤¤¤¿Å¨ÂÇÀþ¤ò»ß¤á¤é¤ì¤º¡££²ÈÖ¼ê¡¦ÔÏ¹¾¤¬°ì»àËþÎÝ¤«¤éµ¾Èô¤ÈÅ¬»þÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡£½ªÈ×£·²ó¤Ë£±ÅÀ¤òÊÖ¤¹¤â¡¢È¿·â¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¡£»î¹ç¸å¤Î¿·°æµ®¹À´ÆÆÄ¡Ê£´£·¡Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤«¤Ê¤«¡¢¤«¤ß¹ç¤ï¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¤±¤É¤Í¡£¤·¤Ã¤«¤êÀÚ¤êÂØ¤¨¤Æ¡¢ÌÀÆü¤Î»î¹ç¤ËÎ×¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤·¤¿¤¬¡¢£¹·î¤Ï£³¾¡£±£²ÇÔ¡£¼ºÂ®¤Ë»õ»ß¤á¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡£²°Ì¡¦ºå¿À¤È¤Î¥²¡¼¥àº¹¤Ï£´¤Ë³ÈÂç¡£¤¹¤Ç¤Ë¼«ÎÏ£Ö¤â¾ÃÌÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¥º¥ë¥º¥ë¤È¤¤¤¯¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡££Â¥¯¥é¥¹Å¾Íî¤À¤±¤Ï¡¢²¿¤È¤·¤Æ¤âÈò¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£
¡¡£Ã£Ó½Ð¾ì¸¢¤òÁè¤¦£Ä£å£Î£Á¤È¤ÎÄ¾ÀÜÂÐ·è¤Ï¡¢¤¢¤È£±»î¹ç¤Î¤ß¡£²¿¤È¤·¤Æ¤â£³°Ì°ÊÆâ¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¤¤¿·°æ¸ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æº£¸å¤ÎÀï¤¤¤Î¸°¤ò°®¤ë¤Î¤¬¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤À¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÇÔ¤ì¤¿¤¬¡¢ÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï£±£³¾¡£¶ÇÔ¤ÈÂç¤¤¯¾¡¤Á±Û¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»Ä¤ê£±£´»î¹ç¤Î¤¦¤Á¡¢ÂÐ¥¹¥ï¥í¡¼¥º¤Ï£¶Àï¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÁêÀ¤ÎÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ªÆÀ°Õ¤µ¤Þ¤Ë¤â¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤¬ÌÜÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¤¤è¤¤¤è¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¿Ê½Ð¤â¸·¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£