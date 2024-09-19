¡Ú½©¾ì½ê¡ÛÂç¤ÎÎ¤¤¬Ìµ½ý£±£±Ï¢¾¡¤ÇÂç´Ø¤Ø°ìÄ¾Àþ¡¡½¨¥Î»³¿ÆÊý¤Ï¼ÂÎÏ¤ËÂÀ¸ÝÈ½
¡¡ËÜÊª¤Î¼ÂÎÏ¤À¡£ÂçÁêËÐ½©¾ì½ê£±£±ÆüÌÜ¡Ê£±£¸Æü¡¢Åìµþ¡¦Î¾¹ñ¹ñµ»´Û¡Ë¡¢´ØÏÆÂç¤ÎÎ¤¡Ê£²£´¡áÆó½ê¥Î´Ø¡Ë¤¬ËëÆâ¶×¾¡Êö¡Ê£²£µ¡áº´ÅÏ¥öÖÖ¡Ë¤ò°ìÊýÅª¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Æ´°¾¡¤·¡¢Ã±ÆÈ¼ó°Ì¤ò·ø¼é¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤Î¼èÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¸µÂç´Ø¶×¾©µÆ¤Î½¨¥Î»³¿ÆÊý¡Ê£´£°¡áËÜ»æÉ¾ÏÀ²È¡Ë¤Ï¡ÖÂç¤ÎÎ¤¤ÏÁê¼ê¤Î½ÐÂ¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀµÌÌ¤Ç¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤«¤é¡¢ÇÏÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤Æº¬¤³¤½¤®»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÁêËÐ¤À¤Ã¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¹²¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¤³¤ÎÆü¤âÍî¤ÁÃå¤¤¤ÆÁêËÐ¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¹â¤¯É¾²Á¤¹¤ë¡£
¡¡º£¾ì½êÁ´ÂÎ¤ÎÁêËÐÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡ÖÂç¤ÎÎ¤¤Ï±¦º¹¤·¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤ó¤À¤±¤É¡¢º£¾ì½ê¤Ï°Â°×¤ËÈ¾¿È¤ÎÂÎÀª¤«¤éº¹¤·¤Ë¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£±¦¤òº¹¤·¤Ä¤Ä¡¢º¸¤Î¤ª¤Ã¤Ä¤±¤ÇÁê¼ê¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢º£¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¸·¤·¤¤¹¶¤á¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØÅÀ¡Ù¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ØÌÌ¡Ù¤Ç¹¶¤á¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡££²¾ì½êÁ°¤Î½éÍ¥¾¡¤«¤é°ìÅ¾¡¢Àè¾ì½ê¤Ï£¹¾¡¤É¤Þ¤ê¡£º£²ó¤ÎàºÆ²ÃÂ®á¤Ï¡¢·è¤·¤Æ¶öÁ³¤Î·ë²Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡½¨¥Î»³¿ÆÊý¤Ï¡ÖÀè¾ì½ê¤Î²ù¤·¤¤·Ð¸³¡¢¤½¤ÎÁ°¤Î¾ì½ê¤Î½éÍ¥¾¡¡¢¤µ¤«¤Î¤Ü¤ì¤Ð¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤Î°ìÈ¯¾¡Éé¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤¿½¸ÃæÎÏ¡Ä¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤ÎÁ´¤Æ¤¬¡¢º£¤ÎÁêËÐ¤Ë¶Å½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£¾ì½ê¤Ï¡¢¤¿¤ÀÀª¤¤¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³Î¼Â¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤È¤·¤Æ¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¡×¤È¼ÂÎÏ¤ËÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¿³È½Éô¤Ï»Ä¤ê£´Æü´Ö¤ÎÀ®ÀÓ¤ÈÁêËÐÆâÍÆ¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢Âç´Ø¾º¿Ê¤Î²ÄÈÝ¤òÀµ¼°¤ËÈ½ÃÇ¤¹¤ë¡£½¨¥Î»³¿ÆÊý¤Ï¡Ö¤³¤Î¤Þ¤ÞÀé½©³Ú¤Þ¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤ÎÁêËÐ¤ò¼è¤êÀÚ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÂç´Ø¸õÊä¤Ë¸þ¤±¤Æ¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£