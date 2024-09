by Gage Skidmore過去に政治キャンペーンで利用した音楽が無断使用だったとして、ドナルド・トランプ前大統領がミュージシャンのエディ・グラント氏から著作権侵害で訴えられていた裁判で、連邦地方裁判所がグラント氏勝利の判決を下したことがわかりました。トランプ氏による「フェアユース」の主張は退けられました。Eddy Grant Wins: Trump's 'Fair Use' of 'Electric Avenue' Was Anything But * TorrentFreak

