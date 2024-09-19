Â³Åêµ¡±¿¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹â¤Þ¤ë¤«¡¡¿·¾±¥Ï¥à9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ²÷¿Ê·â»ß¤Þ¤é¤º¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Áê¼ê¤Ë6Ï¢¾¡
¿·¾±´ÆÆÄ¤Ï½¢Ç¤3Ç¯ÌÜ¤Ë¥Á¡¼¥à¤ò²Ö³«¤«¤»¤¿(C)KentaHARADA/CoCoKARAnext
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ï18Æü¤Î¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Àï¡Ê¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¤Ú¥¤¡Ë¤Ë3¡Ý0¤È¾¡Íø¡£ÂÐ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï8·î¤«¤éÂ³¤¯6Ï¢¾¡¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¾¡Íø¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤â¸ÞÊ¬¤È¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û½õ¤Ã¿Í¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ï9²ó¤Ë¥À¥á²¡¤·¤Î21¹æ¥½¥í¤òÊü¤Ã¤¿
¡¡ÀèÈ¯¤Î°ËÆ£Âç³¤¤Ï½é²ó°ì»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë»³ÀîÊæ¹â¤ò¸«Æ¨¤·»°¿¶¡¢ÃæÂ¼¹¸¤ò¥Ë¥´¥í¤ËÂÇ¤Á¼è¤ë¤È¤½¤Î¸å¤âÁö¼Ô¤ò½Ð¤·¤Ê¤¬¤éÇ´¤ê¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡£º£µ¨ºÇÂ¿¤Î135µå¤ÎÇ®Åê¤Ç9²ó9°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡£º£µ¨4ÅÙÌÜ¡¢2»î¹çÏ¢Â³´°Éõ¤Ç¥ê¡¼¥°Ã±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤Î13¾¡ÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡ÂÇÀþ¤Ï2²ó°ì»à¤«¤é¥¢¥ê¥¨¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÎÆóÎÝÂÇ¡¢ËüÇÈÃæÀµ¤Î¥ì¥Õ¥ÈÀþ¤Ø¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ç°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤Î·Á¤òºî¤ë¤È¿åÌîÃ£µ©¤ÎÃæµ¾Èô¤ÇÀèÀ©¡£6²ó¤â¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¦Âç´ØÍ§µ×¤Î¶ÛµÞ¹ßÈÄÄ¾¸å¤Î¸å¤ò¼õ¤±¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ëÅÐÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿Èø·Á¿òÅÍ¤ò¹¶¤á¤¿¤Æ¡¢ÀèÆ¬¤Î¾åÀîÈªÂç¸ç¤¬¿¶¤êÆ¨¤²¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤ÈÀ¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤¬±¦Ãæ´ÖÆóÎÝÂÇ¤ÇÂ³¤¯¡£¤½¤Î¸å¡¢°ì»àÆó¡¢»°ÎÝ¤«¤é¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤ÎÍ·¥´¥í¤Î´Ö¤ËÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë9²ó¤Ë¤Ï¥À¥á²¡¤·¤È¤Ê¤ë¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹¤Î21¹æ¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤âÈô¤Ó½Ð¤·¡¢»î¹ç¤ò·èÄê¤Å¤±¤¿¡£
¡¡ÅêÂÇ¤¬¤«¤ß¤¢¤Ã¤Æ¤Î²÷¾¡·à¤ÇCS¤Ç¤âÀï¤¦²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë¤Ï¥·¡¼¥º¥óÄÌ¤·¤Æ¸ÞÊ¬¤ÎÀ®ÀÓ¤Ë¡£¾¡Éé¤Î9·î¤ËÆþ¤Ã¤Æ8¾¡4ÇÔ¤ÈÀª¤¤¤Ï»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢½¢Ç¤3Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¾å¾ºµ¤Î®¤ËÆ³¤¤¤¿¿·¾±¹ä»Ö´ÆÆÄ¤Î¼êÏÓ¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·´»ÊÍµÌé¡¢¿åÌîÃ£µ©¡¢¿åÃ«½Ö¡¢ÅÄµÜÍµÎÃ¤È¤¤¤Ã¤¿ü¥¿·¾±¥Á¥ë¥É¥ì¥óü¥¤Î³èÌö¤¬º£µ¨¤ÏÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£¤³¤Î»î¹ç¤Ç¤âËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¥ì¥¤¥¨¥¹¤Ë¤ÏÉÔ¿¶»þ¤Î5·î¤Ë2·³Íî¤Á¤òÌ¿¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢¥á¥ê¥Ï¥ê¤Î¸ú¤¤¤¿µ¯ÍÑ¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÀïÎÏ¤ËÁÈ¤ßÆþ¤ì¤¿¤Î¤À¡£¡¡
¡¡µåÃÄ¤È¤Î·ÀÌó¤Ï1Ç¯¤º¤Ä¤È¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢2Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤«¤éA¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤Ï³Î¼Â¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢·ÀÌóºÆ±äÄ¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤â¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ø¿´¤Ï¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÍèÇ¯¤âÂ³Åê¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×¡ÖÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¿·¾±´ÆÆÄ¤ÎÆ¹¾å¤²¸«¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö³Ú¤·¤àÌîµå¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÂ³¤±¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÂ³Åê¤ò´ê¤¦À¼¤âÆüÁý¤·¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯9·î¤ÎÂ³Åê¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï·ë²Ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¡£ÍèÇ¯¤âº£Ç¯¤Î¤è¤¦¤ÊÀ®ÀÓ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃ¦¤°¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤Ç¡¢»à¤Ìµ¤¤ÇÁª¼ê¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÀï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¶¯¤¤³Ð¸ç¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿»Ø´ø´±¡£·è°ÕÉ½ÌÀÄÌ¤ê¡¢2024¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ÎÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¼¨¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò´î¤Ð¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÁ´ÎÏ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤ò¶î¤±È´¤±¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¤É¤ó¤Ê·ëËö¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¥Õ¥¡¥ó¤â¤Ï¤é¤Ï¤é¤·¤Ê¤¬¤é¸«¼é¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]