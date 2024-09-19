¡Ö¥½¥·¥¨¥À¤Ç¤Î¥¯¥Ü¤Î»þ´Ö¤Ï½ª¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬¡ÈÂçÉÔ¿¶¡É¤Î¥é¡¦¥ì¥¢¥ë¤òÂàÃÄ¤â¡© ¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬ÊóÆ»¡ÖºÇ°¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¡£Î¥¤ì¤ë»þ¤¬Íè¤¿¡×
¡¡¸½ÃÏ£¹·î17Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤ÎÂè£·Àá¤Ç¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÏÀõÌîÂóËá¤¬²ÃÆþ¤·¤¿¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤È¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÂÐÀï¡££°¡Ý£±¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¡¢³«Ëë£¶»î¹ç¤Ç£±¾¡£±Ê¬¤±£´ÇÔ¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçÉÔ¿¶¡£¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¤ä¥±¥Ó¥ó¡¦¥ë¡¦¥Î¥ë¥Þ¥ó¤ÎÂàÃÄ¡¢¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤¿´¶¤Î¤¢¤ëÊä¶¯¡¢¼çÎÏ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ê¤É¸¶°ø¤ÏÍÍ¡¹¤À¤¬¡¢ÌöÆ°´¶¤Î¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ËÉâ¾å¤ÎÃû¤·¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØGOL DIGITAL¡Ù¤Ï£¹·î18Æü¡¢¡Ö¥¯¥Ü¤Ï¥¢¥Î¥¨¥¿¤òÎ¥¤ì¤ë»þ´ü¤ò¤¹¤Ç¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Ã¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¥¢¥Î¥¨¥¿¤Ç¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Î¤ò¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ç¤Î¥¯¥Ü¤Î»þ´Ö¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë½ª¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ö¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¤ÎÂàÇ¤¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤éµ¯¤³¤ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÁ°ÃÖ¤¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ï²¿Ç¯¤Ë¤â¤ï¤¿¤Ã¤Æ²¤½£ºÇ¹â¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÏºÇ°¤Î·Á¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï¹ß³Ê·÷¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢¾õ¶·¤ÏÈó¾ï¤ËÈùÌ¯¤À¡£¥¯¥Ü¤Î¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤ÎÂàÃÄ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤Î¤¢¤ëÍ½´ü¤»¤Ì»öÂÖ¤À¡×
¡Ú²èÁü¡Û²Ú¤ä¤«¤Ë²ÄÎù¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤Çµ±¤¯¡ªÀ¤³¦¤Î¡ÈÈþ½÷¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¡É¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥¯¥Ü¤Ï¶áÇ¯¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÇºÇ¤â·æ½Ð¤·¤¿Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¤ÏÈà¤ò¸«¼º¤ï¤º¡¢¤¤¤Þ¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¥¢¥Î¥¨¥¿¤òÎ¥¤ì¤ë»þ¤¬Íè¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸«²ò¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë²þÁ±¤»¤º¡¢¥¤¥Þ¥Î¥ë¡¦¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ë´ÆÆÄ¤¬²òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î½ª¤ï¤ê¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¶áÇ¯½ÅÍ×¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤äµ×ÊÝ¤Ê¤É¤ÎÂ¾¤Î½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤ÎÂàÃÄ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¸½ÃÏÅÀ¤Ç¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¤À¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥½¥·¥¨¥À¤¬¼åÂÎ²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô
¡¡¤³¤ì¤Ç¡¢³«Ëë£¶»î¹ç¤Ç£±¾¡£±Ê¬¤±£´ÇÔ¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÂçÉÔ¿¶¡£¥ß¥±¥ë¡¦¥á¥ê¡¼¥Î¤ä¥±¥Ó¥ó¡¦¥ë¡¦¥Î¥ë¥Þ¥ó¤ÎÂàÃÄ¡¢¸å¼ê¤Ë²ó¤Ã¤¿´¶¤Î¤¢¤ëÊä¶¯¡¢¼çÎÏ¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥óÉÔÎÉ¤Ê¤É¸¶°ø¤ÏÍÍ¡¹¤À¤¬¡¢ÌöÆ°´¶¤Î¤Ê¤¤¥Á¡¼¥à¤ËÉâ¾å¤ÎÃû¤·¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØGOL DIGITAL¡Ù¤Ï£¹·î18Æü¡¢¡Ö¥¯¥Ü¤Ï¥¢¥Î¥¨¥¿¤òÎ¥¤ì¤ë»þ´ü¤ò¤¹¤Ç¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸«½Ð¤·¤òÂÇ¤Ã¤¿µ»ö¤ò·ÇºÜ¡£¡Ö¥¢¥Î¥¨¥¿¤Ç¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤Î¤ò¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Ç¤Î¥¯¥Ü¤Î»þ´Ö¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÎ»¸å¤Ë½ª¤ï¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û²Ú¤ä¤«¤Ë²ÄÎù¤Ë¥Ô¥Ã¥Á¤Çµ±¤¯¡ªÀ¤³¦¤Î¡ÈÈþ½÷¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥é¡¼¡É¤ò°ìµó¾Ò²ð¡ª
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¼þÃÎ¤Î¤È¤ª¤ê¡¢¥¯¥Ü¤Ï¶áÇ¯¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤ÇºÇ¤â·æ½Ð¤·¤¿Áª¼ê¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥Ó¥Ã¥°¥Á¡¼¥à¤ÏÈà¤ò¸«¼º¤ï¤º¡¢¤¤¤Þ¤Î¥Á¡¼¥à¤Î¾õ¶·¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¥¢¥Î¥¨¥¿¤òÎ¥¤ì¤ë»þ¤¬Íè¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¸«²ò¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¾õ¶·¤¬ºÇ½ªÅª¤Ë²þÁ±¤»¤º¡¢¥¤¥Þ¥Î¥ë¡¦¥¢¥ë¥°¥¢¥·¥ë´ÆÆÄ¤¬²òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ë½ª»ßÉä¤¬ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤Î¥µ¥¤¥¯¥ë¤Î½ª¤ï¤ê¤Ï¡¢´ÆÆÄ¤ÎÂàÇ¤¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¶áÇ¯½ÅÍ×¤Ê¥ª¥Õ¥¡¡¼¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¥¹¥Ó¥á¥ó¥Ç¥£¤äµ×ÊÝ¤Ê¤É¤ÎÂ¾¤Î½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤ÎÂàÃÄ¤ò°ú¤µ¯¤³¤¹²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×
¡¡¤â¤Á¤í¤ó¸½ÃÏÅÀ¤Ç¶ñÂÎÅª¤ÊÏÃ¤¬¤¢¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¿¤À¡¢ÆüËÜÂåÉ½MF¤Ë¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤¬Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¼þÃÎ¤Î»ö¼Â¤À¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥½¥·¥¨¥À¤¬¼åÂÎ²½¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤é¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤ÊÎ®¤ì¤À¡£
¹½À®¡ü¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈWebÊÔ½¸Éô