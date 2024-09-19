[9.18 欧州CLリーグフェーズ第1節](エティハド スタジアム)

※28:00開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 31 エデルソン・モラエス

DF 3 ルベン・ディアス

DF 24 ヨシュコ・グバルディオール

DF 25 マヌエル・アカンジ

MF 10 ジャック・グリーリッシュ

MF 16 ロドリ

MF 17 ケビン・デ・ブライネ

MF 20 ベルナルド・シウバ

MF 26 サビーニョ

MF 82 リコ・ルイス

FW 9 アーリング・ハーランド

控え

GK 18 シュテファン・オルテガ

GK 33 スコット・カーソン

DF 2 カイル・ウォーカー

DF 5 ジョン・ストーンズ

MF 8 マテオ・コバチッチ

MF 19 イルカイ・ギュンドアン

MF 27 マテウス・ヌネス

MF 47 フィル・フォーデン

MF 87 ジェームズ・マカティー

FW 11 ジェレミ・ドク

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

[インテル]

先発

GK 1 ヤン・ゾマー

DF 15 フランチェスコ・アチェルビ

DF 31 Y. Bisseck

DF 95 アレッサンドロ・バストーニ

MF 7 ピオトル・ジエリンスキ

MF 20 ハカン・チャルハノール

MF 23 ニコロ・バレッラ

MF 30 カルロス・アウグスト

MF 36 マッテオ・ダルミアン

FW 9 マルクス・テュラム

FW 99 メフディ タレミ

控え

GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ

GK 13 ジョゼップ・マルティネス

DF 2 デンゼル・ダンフリース

DF 6 ステファン・デ・フライ

DF 28 バンジャマン・パバール

MF 16 ダビデ・フラッテージ

MF 21 クリスチャン・アスラニ

MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン

FW 10 ラウタロ・マルティネス

監督

シモーネ・インザーギ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります