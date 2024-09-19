マンチェスター・Cvsインテル スタメン発表
[9.18 欧州CLリーグフェーズ第1節](エティハド スタジアム)
※28:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 31 エデルソン・モラエス
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 25 マヌエル・アカンジ
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 16 ロドリ
MF 17 ケビン・デ・ブライネ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 26 サビーニョ
MF 82 リコ・ルイス
FW 9 アーリング・ハーランド
控え
GK 18 シュテファン・オルテガ
GK 33 スコット・カーソン
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 5 ジョン・ストーンズ
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 19 イルカイ・ギュンドアン
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 47 フィル・フォーデン
MF 87 ジェームズ・マカティー
FW 11 ジェレミ・ドク
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 31 Y. Bisseck
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 30 カルロス・アウグスト
MF 36 マッテオ・ダルミアン
FW 9 マルクス・テュラム
FW 99 メフディ タレミ
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 2 デンゼル・ダンフリース
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 28 バンジャマン・パバール
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
FW 10 ラウタロ・マルティネス
監督
シモーネ・インザーギ
※28:00開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 31 エデルソン・モラエス
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 25 マヌエル・アカンジ
MF 10 ジャック・グリーリッシュ
MF 16 ロドリ
MF 17 ケビン・デ・ブライネ
MF 20 ベルナルド・シウバ
MF 26 サビーニョ
MF 82 リコ・ルイス
控え
GK 18 シュテファン・オルテガ
GK 33 スコット・カーソン
DF 2 カイル・ウォーカー
DF 5 ジョン・ストーンズ
MF 8 マテオ・コバチッチ
MF 19 イルカイ・ギュンドアン
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 47 フィル・フォーデン
MF 87 ジェームズ・マカティー
FW 11 ジェレミ・ドク
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[インテル]
先発
GK 1 ヤン・ゾマー
DF 15 フランチェスコ・アチェルビ
DF 31 Y. Bisseck
DF 95 アレッサンドロ・バストーニ
MF 7 ピオトル・ジエリンスキ
MF 20 ハカン・チャルハノール
MF 23 ニコロ・バレッラ
MF 30 カルロス・アウグスト
MF 36 マッテオ・ダルミアン
FW 9 マルクス・テュラム
FW 99 メフディ タレミ
控え
GK 12 ラッファエレ・ディ・ジェンナーロ
GK 13 ジョゼップ・マルティネス
DF 2 デンゼル・ダンフリース
DF 6 ステファン・デ・フライ
DF 28 バンジャマン・パバール
MF 16 ダビデ・フラッテージ
MF 21 クリスチャン・アスラニ
MF 22 ヘンリク・ムヒタリアン
FW 10 ラウタロ・マルティネス
監督
シモーネ・インザーギ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります