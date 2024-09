マクドナルドに、巨峰果汁を使用したジューシーで甘酸っぱい「巨峰フラッペ」と、りんごの香りが引き立つ上品な甘さの「アップルキャラメルフラッペ」が登場。

さらにフラッペとも相性抜群な「マカロン 塩バターキャラメル」も期間限定で販売されます☆

マクドナルド「巨峰フラッペ/アップルキャラメルフラッペ/マカロン 塩バターキャラメル」

販売期間:2024年9月25日(水)〜11月中旬予定

販売時間:店舗の営業時間に準ずる(McCafé by Barista は9:00〜22:00 まで)

販売店舗:全国の日本マクドナルド店舗

マクドナルドに、“フラッペしちゃった♡”というメッセージとともに、秋の味覚を主役にしたフラッペ2種が登場。

巨峰果汁を使用したジューシーで甘酸っぱい「巨峰フラッペ」と、りんごの香りが引き立つ上品な甘さの「アップルキャラメルフラッペ」がラインナップされます。

さらにアーモンドが練りこまれたサクふわ生地に、ほんのり塩味がきいたキャラメルとバター、ミルクチョコの味わいがマッチしたコク深い味わいの「マカロン 塩バターキャラメル」が期間限定で登場です☆

巨峰フラッペ

価格:490円(税込)〜

巨峰果汁を使用した芳醇な香りと甘さが楽しめるシャリシャリ食感の巨峰フラッペドリンクに、ホイップクリームと、さくっと食感でかわいらしいぶどう味のパールチョコをトッピングした秋限定の「巨峰フラッペ」

鮮やかな紫色が目を引き、ジューシーで甘酸っぱい巨峰の風味が口いっぱいに広がる、この季節だけのデザートフラッペです。

※巨峰果汁1%使用

アップルキャラメルフラッペ

価格:490円(税込)〜

りんご果汁に加えて隠し味に紅茶エキスを配合し、りんごの香りを引き立たせたアップルフラッペドリンクに、ホイップクリームとキャラメルソースをトッピングした「アップルキャラメルフラッペ」

りんごの風味で上品な甘さのドリンクに、なめらかな口当たりのホイップクリーム、キャラメルソースの香ばしさが加わり、一体感のあるおいしさが楽しめます。

これから深まる秋にピッタリな味わいのフラッペです。

※りんご果汁2%使用

マカロン 塩バターキャラメル

価格:190円(税込)〜

アーモンドが練りこまれたサクふわ生地をベースにした「マカロン 塩バターキャラメル」

ほんのり塩味がきいたキャラメルとバター、ミルクチョコの味わいがマッチしたコク深い味わいのマカロンです。

新TVCMに広瀬すずさんと山下智久さんの名コンビが再登場

放送開始日:2024年9月24日(火)

新たに放送される予定のTVCMに、McCafé のアンバサダーを務める広瀬すずさんと山下智久さんの名コンビが秋の装いで再登場。

前回のTVCMに引き続きアニメ化された広瀬さんと山下さんのキャラクターも登場し、歌にのせてリズミカルなダンスを披露しながら、秋のフラッペを楽しむ様子を描いています。

深まる秋の魅力を感じる見た目と味わいに仕上げられた“秋”のフラッペ2種とマカロン。

マクドナルドにて2024年9月25日より販売される「巨峰フラッペ」「アップルキャラメルフラッペ」「マカロン 塩バターキャラメル」の紹介でした☆

塩胡椒とガーリックがクセになる!マクドナルド「プリプリエビプリオ」 塩胡椒とガーリックがクセになる!マクドナルド「プリプリエビプリオ」 続きを見る

【実食レポ】さっくり&しっとり食感で食べごたえ満点!マクドナルド「トリプルチョコ&キャラメルスコーン」 【実食レポ】さっくり&しっとり食感で食べごたえ満点!マクドナルド「トリプルチョコ&キャラメルスコーン」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 秋の味覚を主役にしたドリンクやマカロン!マクドナルド「巨峰/アップルキャラメルフラッペ」 appeared first on Dtimes.