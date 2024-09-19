　日本時間午前３時にＦＯＭＣの結果が公表され、意見が分かれていた政策金利は０．５０％の大幅利下げとなった。これを受けて米株式市場は買いが強まり、為替市場はドル売りの反応を見せている。ドル円は瞬間的に１４０円台に下落。

NY株式18日（NY時間14:04）（日本時間03:04）
ダウ平均　　　41789.21（+183.03　+0.44%）
ナスダック　　　17752.05（+123.99　+0.70%）
CME日経平均先物　36395（大証終比：+215　+0.59%）

米国債利回り
2年債　 　3.586（-0.019）
10年債　　3.672（+0.026）
30年債　　3.995（+0.037）
期待インフレ率　　2.143（+0.035）
※期待インフレ率は10年債で算出

USD/JPY　141.29　EUR/USD　1.1160　GBP/USD　1.3259

MINKABU PRESS編集部　野沢卓美