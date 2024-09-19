日本時間午前３時にＦＯＭＣの結果が公表され、意見が分かれていた政策金利は０．５０％の大幅利下げとなった。これを受けて米株式市場は買いが強まり、為替市場はドル売りの反応を見せている。ドル円は瞬間的に１４０円台に下落。



NY株式18日（NY時間14:04）（日本時間03:04）

ダウ平均 41789.21（+183.03 +0.44%）

ナスダック 17752.05（+123.99 +0.70%）

CME日経平均先物 36395（大証終比：+215 +0.59%）



米国債利回り

2年債 3.586（-0.019）

10年債 3.672（+0.026）

30年債 3.995（+0.037）

期待インフレ率 2.143（+0.035）

※期待インフレ率は10年債で算出



USD/JPY 141.29 EUR/USD 1.1160 GBP/USD 1.3259



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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