松本孝弘率いるTMG、ヨーロッパのハードロック名門レーベルより『TMG II』全世界リリース
B'zの松本孝弘によるプロジェクトTMG (Tak Matsumoto Group)が9月18日、ニューアルバム『TMG II』をリリースした。TMGは本日19日、ヨーロッパのハードロック名門レーベルFrontiers Music SRLと海外市場における作品のパートナーシップ契約を締結し、『TMG II』の全世界配信リリースと海外版CDパッケージリリースを発表した。
◆TMG 動画 / 画像
Frontiers Music SRLは、DEF LEPPARD、TOTO、WHITESNAKE、YES、JOURNEYなど、世界的に名だたるロックバンドを輩出してきたヨーロッパの名門レーベルであり、前作『TMG I』の海外市場へのリリースも行っている。
以下に、本日のリリースに伴って全世界へ発表したFrontiers Music SRLのコメントをお届けしたい。
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「Frontiers Music SRLは、名ギタリスト「Tak Matsumoto」が結成した国際的に高い評価を得ているプロジェクトの再始動を記念して、Tak Matsumoto Group (TMG)とパートナーシップ契約を発表できることをうれしく思います。
20年の時を経て、TMGはオリジナルメンバーのTak Matsumoto、Jack Blades、Eric Martinが再び集結。最強のメンバーが放つ特徴的なロックサウンドが再来します。2004年に結成されたTMGは、西洋のロックサウンドと東洋のオリエンタルサウンドを独自に融合させ、世界中のファンを驚かせました。20年を経た今、彼らは再びそれを実現しようとしているのです」
──Frontiers Music SRL
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■2ndアルバム『TMG II』
【数量限定生産盤(CD+GOODS)】
BMCS-8017 / 5,500円(税込) 5,000円(税抜)
・封入特典：メタルフレーム (208×255mm)
【PREMIUM EDITION (CD＋Blu-ray)】
BMCS-8018 / 8,800円(税込) 8,000円(税抜)
・Blu-ray収録映像：＜TMG LIVE 2004 “Dodge The Bullet”＞at Zepp Tokyo
・初回出荷生産分のみロングボックス & ダブルジャケット仕様パッケージ
【通常盤 (CD)】
BMCS-8019 / 3,520円(税込) 3,200円(税抜)
▼CD収録曲
※全11曲収録 / 全形態共通
01. CRASH DOWN LOVE
02. ETERNAL FLAMES (feat. BABYMETAL)
03. THE STORY OF LOVE (feat. LiSA)
04. COLOR IN THE WORLD
05. JUPITER AND MARS
06. MY LIFE
07. ENDLESS SKY
08. DARK ISLAND WOMAN
09. FAITHFUL NOW
10. THE GREAT DIVIDE
11. GUITAR HERO
▼Blu-ray収録映像
※PREMIUM EDITION Blu-ray / 84分収録
＜TMG LIVE 2004 “Dodge The Bullet”＞at Zepp Tokyo
01. Everything Passes Away
02. I wish you were here
03. Signs of Life
04. TRAPPED
05. I Know You by Heart
06. TRAIN, TRAIN
07. RED, WHITE AND BULLET BLUES
08. BLUE -TAK'S SOLO-
09. Two of a Kind
10. WONDERLAND
11. THE GREATEST SHOW ON EARTH
12. KINGS FOR A DAY
13. NEVER GOOD-BYE
14. (You Can Still)Rock In America
15. TO BE WITH YOU
16. OH JAPAN 〜OUR TIME IS NOW〜
●全形態共通封入特典
Tak Matsumoto『THE HIT PARADE II』& TMG『TMG II』連動応募特典 応募券B
■＜TMG LIVE 2024 -Still Dodging The Bullet-＞
09月20日(金) 愛知・Zepp Nagoya
09月23日(月) 東京・Zepp Haneda(TOKYO)
09月24日(火) 東京・Zepp Haneda(TOKYO)
09月28日(土) 北海道・Zepp Sapporo
10月02日(水) 福岡・Zepp Fukuoka
10月06日(日) 大阪・Zepp Osaka Bayside
10月07日(月) 大阪・Zepp Osaka Bayside
10月12日(土) 東京・東京ガーデンシアター
▼TOUR MEMBER
Guitar：Tak Matsumoto
Bass & Vocal：Jack Blades
Vocal：Eric Martin
Drums：Matt Sorum
Guitar：Yukihide “YT” Takiyama
■関連リンク
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◆＜Still Dodging The Bullet＞特設ページ
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