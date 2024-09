B'zの松本孝弘によるプロジェクトTMG (Tak Matsumoto Group)が9月18日、ニューアルバム『TMG II』をリリースした。TMGは本日19日、ヨーロッパのハードロック名門レーベルFrontiers Music SRLと海外市場における作品のパートナーシップ契約を締結し、『TMG II』の全世界配信リリースと海外版CDパッケージリリースを発表した。Frontiers Music SRLは、DEF LEPPARD、TOTO、WHITESNAKE、YES、JOURNEYなど、世界的に名だたるロックバンドを輩出してきたヨーロッパの名門レーベルであり、前作『TMG I』の海外市場へのリリースも行っている。

■2ndアルバム『TMG II』



2024年9月18日(水)発売【数量限定生産盤(CD+GOODS)】BMCS-8017 / 5,500円(税込) 5,000円(税抜)・封入特典:メタルフレーム (208×255mm)【PREMIUM EDITION (CD+Blu-ray)】BMCS-8018 / 8,800円(税込) 8,000円(税抜)・Blu-ray収録映像:<TMG LIVE 2004 “Dodge The Bullet”>at Zepp Tokyo・初回出荷生産分のみロングボックス & ダブルジャケット仕様パッケージ【通常盤 (CD)】BMCS-8019 / 3,520円(税込) 3,200円(税抜)▼CD収録曲※全11曲収録 / 全形態共通01. CRASH DOWN LOVE02. ETERNAL FLAMES (feat. BABYMETAL)03. THE STORY OF LOVE (feat. LiSA)04. COLOR IN THE WORLD05. JUPITER AND MARS06. MY LIFE07. ENDLESS SKY08. DARK ISLAND WOMAN09. FAITHFUL NOW10. THE GREAT DIVIDE11. GUITAR HERO▼Blu-ray収録映像※PREMIUM EDITION Blu-ray / 84分収録<TMG LIVE 2004 “Dodge The Bullet”>at Zepp Tokyo01. Everything Passes Away02. I wish you were here03. Signs of Life04. TRAPPED05. I Know You by Heart06. TRAIN, TRAIN07. RED, WHITE AND BULLET BLUES08. BLUE -TAK'S SOLO-09. Two of a Kind10. WONDERLAND11. THE GREATEST SHOW ON EARTH12. KINGS FOR A DAY13. NEVER GOOD-BYE14. (You Can Still)Rock In America15. TO BE WITH YOU16. OH JAPAN 〜OUR TIME IS NOW〜●全形態共通封入特典Tak Matsumoto『THE HIT PARADE II』& TMG『TMG II』連動応募特典 応募券B