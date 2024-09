女優の堺小春さんが、インスタグラムを更新。

自身の結婚式の動画をアップしました。



【写真を見る】堺小春さん 結婚式で 父・堺正章さんと幸せスマイル 「関わってくれた全ての皆さんありがとう」 母・岡田美里さんも感激



堺小春さんは、堺正章さん・岡田美里さん・元夫妻の次女。

アップされた動画では、ビートルズの名曲「All You Need Is Love」をバックに、堺小春さんの結婚式の様子が描かれました。









堺小春さんは、父・堺正章さんと、一緒にダンスをするなど、満面の笑顔で2ショットを披露。

動画では、小春さんが新郎からケーキを食べさせてもらったり、大勢の友人から祝福される様子が映されるなど、幸せいっぱいの結婚式だったことが伺えます。





小春さんは、感激する母・岡田美里さんとの2ショットも披露し「THANKYOU for your LOVE and SUPPORT and CELEBRATING with us on our BEST DAY♡」「関わってくれた全ての皆さんありがとう」と、その思いを綴っています。





前日のインスタグラムの投稿で、小春さんは「コロナの影響で結婚式を挙げられず 3年越しに結婚式を執り行いました。」「会場は小さな頃からよく通った河口湖の別荘に。結婚式をするならガーデンウェディングが良いと、思い描いてた夢を実現出来ました」「この手作り感満載のウェディング 毎日毎日やる事をこなしても終わりが見えないくらい 準備に時間をかけました。(まじ大変だった)」「ここまで本当に数多くの皆さんに協力してもらい 支えてもらい、この結婚式は完成しました!」と、明かしていました。



【担当:芸能情報ステーション】