【「ケンガンオメガ」24巻】9月19日 発売価格:770円

小学館は、マンガ「ケンガンオメガ」の24巻を9月19日に発売する。価格は770円。

本作は原作をサンドロビッチ・ヤバ子氏、作画をだろめおん氏が手掛ける格闘マンガ。「ケンガンアシュラ」の続編にあたる。

24巻では黒木がロロンやアギトと“繋がる者”のアジトへと向かう一方、阿古谷と行動を共にする桐生刹那が因縁の相手である十鬼蛇二虎と激突する。

表紙を飾っているのは桐生刹那で、恒例のカバー下セクシーショットには女社長たちや“どこかで見覚えのある”女子たちが登場している。

また巻末おまけには、ドリームチームの舞台裏を描いた番外編が収録されている。

なお、前作「ケンガンアシュラ」は8月よりアニメSeason2 Part.2のNetflix独占配信が始まっている。また10月からは、Season2 Part.1の地上波放送もスタートする。

【「ケンガンオメガ」24巻あらすじ】

復讐の螺旋と因縁を穿つ、羅刹の拳。

「蟲」の襲撃事件から一夜明け、

黒木はロロンやアギトらと“繋がる者”のアジトへ向かう。

一方、阿古谷と行動を共にする桐生刹那は、

因縁の相手である十鬼蛇二虎と激突して……!!

そして「蟲」の内部では裏切りの気配が蠢き始め――

