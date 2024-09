【「ようこそ!FACT(東京S区第二支部)へ」4巻】9月19日 発売価格:825円

小学館は、マンガ「ようこそ!FACT(東京S区第二支部)へ」の4巻を9月19日に発売する。価格は825円。

本作は「チ。 ―地球の運動について―」や「ひゃくえむ。」で知られる魚豊氏が“陰謀論”を題材として描き上げた作品。陰謀論に傾倒していく青年・渡辺の恋路が描かれている。

4巻は物語の完結巻となり、本誌掲載時に議論を巻き起こした最終話までが収録されている。

最終巻の発売を記念して、10月3日には作者とオモコロ編集長の原宿氏、テレビ東京プロデューサーの大森時生氏によるトークイベント「俺達のFACTはどこにある?」が開催される。

また、10月からは同作者による「チ。 ―地球の運動について―」のTVアニメが放送される予定となっている。

【アニメ「チ。 ―地球の運動について―」本PV】【「ようこそ!FACT(東京S区第二支部)へ」4巻あらすじ】

“陰謀論”を信じてはいけなかったのか──?

「人生が、始まってる気がしない」

小さな不信感から始まり、傾倒した“陰謀論”。

しかし嘘に裏切られ、手元に残ったのはいくつかの疑問だった。

「なぜここでトラブルに遭ったんだろう」

「なんであの子と出会ったんだろう」

「なんで陰謀論を信じたんだろう」

“陰謀”と決めつけて蓋をした疑問に再び向き合い、

答えのない問いに決着をつけることはできるのか───

『チ。』『ひゃくえむ。』の魚豊が示す、

「運命」と「真理」の物語―――!!

