¡Ö¤¢¤ÎÀ¤¡×¤ò´Ñ¸÷¤¹¤ë¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤ÇÏ¢Â³Êü²Ð¤«¡¡»¨»ïÅù¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¡¡2ÆüÁ°¤Ë¤â´é¥Ñ¥Í¥ë¤«¤é½Ð²Ð¡áÀÅ²¬¸©·Ù
9·î18ÆüÌë¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÆ¦»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤¢¤ÎÀ¤¡×¤ò´Ñ¸÷¤¹¤ë¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Ç¡¢·úÊª¤Î¶á¤¯¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿»¨»ï¤Ê¤É¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢9·î16Æü¤Ë´é¥Ñ¥Í¥ë¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬È¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÏ¢Â³Êü²Ð¤Îµ¿¤¤¤â»ëÌî¤ËÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ö¤¢¤ÎÀ¤¡×¤ò´Ñ¸÷¤¹¤ë¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤ÇÏ¢Â³Êü²Ð¤« »¨»ïÅù¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö 2ÆüÁ°¤Ë¤â´é¥Ñ¥Í¥ë¤«¤é½Ð²Ð¡áÀÅ²¬¸©·Ù
18Æü¸á¸å8»þ40Ê¬º¢¡¢ÀÅ²¬¸©°ËÆ¦»Ô²¼Á¥¸¶¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤¢¤ÎÀ¤¡×¤ò´Ñ¸÷¤¹¤ë¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤Ç¡Ö·úÊªÆîÂ¦¤Î¥¨¥¢¥³¥ó¼¼³°µ¡¤ï¤¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿»¨»ïÅù¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»ÜÀß¤Ë½»¤à¿Í¤¬¥Ð¥±¥Ä¤Ç¿å¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤¬¸½¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤¿ºÝ¡¢²Ð¤Ï¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿ËÜ¤ä³°ÊÉ¤Î°ìÉô¤¬¾Æ¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¡¢¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ÜÀß¤Ç¤Ï¡¢16Æü¸áÁ°9»þº¢¡¢Æþ¤ê¸ý¤ÈÃó¼Ö¾ì¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¡¢µ´¤È°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë´é¥Ñ¥Í¥ë(¹â¤µ1.9m¡¢Éý1.8m)¤¬È¾¾Æ¤¹¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤¤º¤ì¤Î²Ð»ö¤â¡¢²Ð¤Îµ¤¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇÏ¢Â³¤·¤ÆÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢·Ù»¡¤ÏÏ¢Â³Êü²Ð¤Îµ¿¤¤¤â»ëÌî¤ËÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£