É´ÀîÀ²¹á¡¢º°¥Ó¥¥Ë¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï¡Ö¤·¤Ã¤È¤ê¤È»£¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Bety¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÉ´ÀîÀ²¹á¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢Åìµþ¡¦½©ÍÕ¸¶¤Î¥½¥Õ¥Þ¥Ã¥×¤Ç¼Ì¿¿½¸¡ØÀ²¤ì¤Î¤Á¡¢À²¤ì¡Ù(È¯ÇäÃæ 2,800±ßÀÇ¹þ ¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¥¦¥£¥ë´©)¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥É¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Bety¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÉ´ÀîÀ²¹á¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â»ý¤ÄÈà½÷¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»ï¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¼Ì¿¿½¸1ºý¡¢DVD16ËÜ¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÈà½÷¤¬ÄÌ»»2ºýÌÜ¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿1ºý¤Ï²Æì¡¢ÀéÍÕ¡¢Åìµþ¤È3¥«½ê¤Ç¥í¥±¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°áÁõ¤ä¿åÃå¤â¼«¿È¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÕÍß¤ËËþ¤Á¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
É´Àî¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¥â¥Î¤ò½¸¤á¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£°áÁõ¤âÁ´Éô¼«Ê¬¤ÇÁª¤Ó¡¢¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤ä¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤µ¤ó¤âº£¤Þ¤Ç¤ª»Å»ö¤ò¤·¤¿Ãæ¤ÇÃç¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿Êý¤Ë¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¡¢¡Ö¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¤Î¿åÃå¤Ï°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤ÆÁª¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£Åù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢À§Èó¸«¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤ÈÍ¼¾Æ¤±¤Î¼«Ê¬¤ÏÈèÏ«¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢µ¤¤À¤ë¤µ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Æ¥¤¥¤´¶¤¸¤Ë»£¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ÐÍè±É¤¨¤ËËþÂ¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£
¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ëÅÙ¤ËÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤½¤³¤ÏÅìµþ¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ä°¦¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º°¤Î»°³Ñ¥Ó¥¥Ë¤Ï°ìÈÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È»£¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿É´Àî¡£¡Ö¼Â´¶¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢15Ç¯¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¤¤ó¤À! ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ì¤·¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤¬Ëä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤äÃç¤ÎÎÉ¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Í§¤À¤Á¤ä²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½15Ç¯´Ö³èÆ°¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡Öµá¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡£ºÆÍè·î¤Ç29ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢20Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë½ÐÍè¤ì¤Ð¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°ÕÍß¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¡Ö»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Ê¤¬¤éÁá¤¯¸åÇÚ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È²¿Ç¯»ä¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ÕÍßÅª¡£¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤È¤«¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ïº£¤Î»þÂåÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¢¤ò³ä¤Ã¤ÆÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤âÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£»ä¤âÆ¨¤²¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤ÆËÜµ¤¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£É´Àî¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢9·î20Æü(¿ÀÅÄÌÀ¿À¥Û¡¼¥ë)¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
ÍÍ¡¹¤Ê¥¢¥¤¥É¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Bety¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÉ´ÀîÀ²¹á¡£¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â»ý¤ÄÈà½÷¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤Î¥°¥é¥Ó¥¢»ï¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢¼Ì¿¿½¸1ºý¡¢DVD16ËÜ¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤Ê¤É³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÈà½÷¤¬ÄÌ»»2ºýÌÜ¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿1ºý¤Ï²Æì¡¢ÀéÍÕ¡¢Åìµþ¤È3¥«½ê¤Ç¥í¥±¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°áÁõ¤ä¿åÃå¤â¼«¿È¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°ÕÍß¤ËËþ¤Á¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤ëÅÙ¤ËÂç¿Í¤Î¿§µ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤½¤³¤ÏÅìµþ¤Ç»£±Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤¬¡¢²Ä°¦¤µ¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º°¤Î»°³Ñ¥Ó¥¥Ë¤Ï°ìÈÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤È»£¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é15¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿É´Àî¡£¡Ö¼Â´¶¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢15Ç¯¤Ã¤Æ¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¤¤ó¤À! ¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ì¤·¤«¤Ã¤¿·Ð¸³¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢³Ú¤·¤¤»×¤¤½Ð¤¬Ëä¤á¿Ô¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤äÃç¤ÎÎÉ¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Í§¤À¤Á¤ä²ÈÂ²¤Î»Ù¤¨¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½15Ç¯´Ö³èÆ°¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
º£¸å¤Î³èÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¤Ï¡Öµá¤á¤é¤ì¤ì¤Ð¤ä¤ê¤Þ¤¹¤è¡£ºÆÍè·î¤Ç29ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢20Âå¤Î¤¦¤Á¤Ë½ÐÍè¤ì¤Ð¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È°ÕÍß¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼15¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥Ã¥×¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¶È¤â¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¡Ö»ä¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Ê¤¬¤éÁá¤¯¸åÇÚ¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤¢¤È²¿Ç¯»ä¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ä¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±·Ñ¤¤¤ÇÍß¤·¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬²êÀ¸¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È°ÕÍßÅª¡£¡Ö¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤È¤«¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤Ïº£¤Î»þÂåÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¸À¤¤¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¸À¤ª¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¢¤ò³ä¤Ã¤ÆÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤âÅÁ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£»ä¤âÆ¨¤²¤Æ¤¤¿ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤Ë°¦¾ð¤ò»ý¤Ã¤ÆËÜµ¤¤Ç¤Ö¤Ä¤«¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ®¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£É´Àî¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¥·¥Ã¥×¤Ï¡¢9·î20Æü(¿ÀÅÄÌÀ¿À¥Û¡¼¥ë)¤Ë¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£