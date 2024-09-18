¡Úºå¿À¡ÛÂ¼¾åðó¼ù¤¬£·¾¡ÌÜ¡¡Å¬»þÂÇ¤Ç¥«¥â¥á¥Ý¡¼¥ºÈäÏª¤â¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¤ä¤êÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡ºå¿À¡¦Â¼¾åðó¼ùÅê¼ê¡Ê£²£¶¡Ë¤¬£±£¸Æü¤ÎÃæÆüÀï¡Ê¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¡Ë¤ËÀèÈ¯¡££µ²ó£·£¸µå¤òÅê¤²¤Æ£´°ÂÂÇ£²¼ºÅÀ¤ÎÇ´Åê¤Ç¡¢º£µ¨£·¾¡ÌÜ¡Ê£¹ÇÔ¡Ë¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡£³²ó¤Þ¤Ç´ËµÞ¤òÀ¸¤«¤·¤¿Åêµå¤Ç¡¢ÎµÂÇÀþÁê¼ê¤ËÌµ°ÂÂÇÅêµå¤òÈäÏª¡£½é²ó¤Ï·×Â¬ÉÔÇ½¤ÎÄ¶¥¹¥í¡¼¥«¡¼¥Ö¤òÁ´ÂÇ¼Ô¤Î½éµå¤ËÅê¤¸¤ë¤Ê¤É¡¢Áê¼ê¤òÏÇ¤ï¤»¤ëÅêµå¤Ç»°¼ÔËÞÂà¤Ë»ÅÎ±¤á¤¿¡£¡ÖÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤Ï¤½¤³¤½¤³¤½¤ó¤Ê¤Ë½Ð¤Ê¤¤µå¾ì¤Ê¤Î¤Ç¡£¤½¤³¤ÏÍ¸ú¤Ë»È¤¨¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡
¡¡¤À¤¬¡¢£³¡½£°¤Ç·Þ¤¨¤¿£´²ó¤ËÆÍÇ¡Íð¤ì¤¿¡£ÀèÆ¬¡¦²¬ÎÓ¤Ë»Íµå¤òµö¤·¡¢Ìµ»à°ìÎÝ¤«¤éÊ¡±Ê¤Îº¸Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÅ¬»þ»°ÎÝÂÇ¤òÍá¤Ó¤Æ£±ÅÀ¤ò¸¥¾å¡£¤Ê¤ª¤âÌµ»à»°ÎÝ¤Ç¥«¥ê¥¹¥Æ¤Î°ì¥´¥í¤Î´Ö¤Ë»°Áö¤¬À¸´Ô¤·¡¢£²ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â£µ²ó¤ÏÆó»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òÌµ¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¡¢£¶²óÆó»à°ìÎÝ½Ð·Þ¤¨¤¿ÂÇÀÊ¤ÇÂåÂÇ¡¦¾®Ìî»û¤¬Á÷¤é¤ì¤Æ¹ßÈÄ¡£¡ÖÇ´¤ê¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡££µ²ó¤Þ¤Ç¤·¤«Åê¤²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¼è¤Ã¤¿¸å¤¹¤°£²ÅÀ¼è¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¡£¤¢¤½¤³¤ò£°¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤ì¤Ð¤â¤¦¾¯¤·¥¤¥Ë¥ó¥°Åê¤²¤ì¤Æ¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÎÊý¡¹¤âµÙ¤ß¤Ç¤¿¤ó¤Ç¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï±¦ÏÓ¤ÎÂÇ·â¤¬¸÷¤Ã¤¿¡££´²ó°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤éÌÚÏ²¤ÎÆó¥´¥í¤ÇÄÉ²ÃÅÀ¤òÃ¥¤Ã¤¿Ä¾¸å¤ËÂÇÀÊ¤¬²ó¤ë¤È¡¢ÎµÀèÈ¯¡¦¹â¶¶¹¨¤Î£±£µ£°¥¥í¤ÎÄ¾µå¤òÂª¤¨¡¢à¥¸¥¨¥ó¥´á¤È¤Ê¤ë±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£»°ÎÝ¥Ù¥ó¥Á¤Ë¸þ¤±¾È¤ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¥«¥â¥á¥Ý¡¼¥º¤òÈäÏª¡£»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¥Ò¥Ã¥È¤òÂÇ¤Æ¤Æ¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤ä¤êÊý¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Á¡¼¥à¤ÏÂÇÀþ¤¬½ªÈ×¤ËÇúÈ¯¤·¡¢£¸¡½£³¤ÇÂç¾¡¡£¼ó°Ì¡¦µð¿Í¤Ë£±¡¦£µ¥²¡¼¥àº¹¤ÈÌÔÄÉ¤·¡¢µåÃÄ½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤Ë¸þ¤±Ë¾¤ß¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£