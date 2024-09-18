¹¾ËÜ»á¡Ö¸òÂå¤¬ÃÙ¤¤¡×µð¿Í¡¦¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¡¢ÄËº¨¤Î²¡¤·½Ð¤·»Íµå
µð¿Í 2 ¡Ý 2 DeNA
¡ã21²óÀï¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡ä
¡¡18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ µð¿Í¡ÝDeNA¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¹¾ËÜÌÒµª»á¤¬¡¢µð¿Í¤ÎÅê¼ê·ÑÅê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡1¡Ý1¤Î8²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤Î²ÜÌ¾Ã£É×¤Ë¥ì¥Õ¥ÈÁ°°ÂÂÇ¡¢Â³¤¯³á¸¶¹·´õ¤Ë¥Ð¥ó¥È°ÂÂÇ¤ò·è¤á¤é¤ìÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¡£ËÒ½¨¸ç¤òÍ·Ä¾¡¢º´Ìî·ÃÂÀ¤ò°ì¼ÙÈô¤Ç2¥¢¥¦¥È¤Þ¤ÇÁæ¤®Ãå¤±¤ë¤â¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ë»Íµå¤ÇËþÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò¹¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢µÜºêÉÒÏº¤Ë²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÍ¿¤¨¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤Ï1¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò»ý¤¿¤º¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¹¾ËÜ»á¤Ï¡Ö¸òÂå¤¬ÃÙ¤¤¤è¤Í¡£¤µ¤Ã¤¤Î¤È¤³¤í¤Ç±¦¤ò½Ð¤·¤Æ¤Í¡×¤È¥Á¥¯¥ê¡£¡Ö¤³¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ï¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬Æþ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤¤¤¦¥±¡¼¥¹¤ÏÉÝ¤¤¡£ºÇÁ±¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤É¤ó¤É¤ó·Ñ¤®¹þ¤à¡£Âå¤¨¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤¬ºÇ¸å¤Ï´ÆÆÄºÓÇÛ¡¢¾¡Éé½ê¤Ç7²ó°Ê¹ß¤Î´ÆÆÄºÓÇÛ¤¬¾¡Éé¤òÊ¬¤±¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤¦¤Þ¤¯¹Ô¤¯¡¢¤¤¤«¤Ê¤¤¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤±¤É¤Í¡£¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡ã21²óÀï¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡ä
¡¡18Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ µð¿Í¡ÝDeNA¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¹¾ËÜÌÒµª»á¤¬¡¢µð¿Í¤ÎÅê¼ê·ÑÅê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡1¡Ý1¤Î8²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤Ï¡¢ÀèÆ¬¤Î²ÜÌ¾Ã£É×¤Ë¥ì¥Õ¥ÈÁ°°ÂÂÇ¡¢Â³¤¯³á¸¶¹·´õ¤Ë¥Ð¥ó¥È°ÂÂÇ¤ò·è¤á¤é¤ìÌµ»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¡£ËÒ½¨¸ç¤òÍ·Ä¾¡¢º´Ìî·ÃÂÀ¤ò°ì¼ÙÈô¤Ç2¥¢¥¦¥È¤Þ¤ÇÁæ¤®Ãå¤±¤ë¤â¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ë»Íµå¤ÇËþÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤ò¹¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢µÜºêÉÒÏº¤Ë²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤òÍ¿¤¨¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡£·ë¶É¡¢¥Ð¥ë¥É¥Ê¡¼¥É¤Ï1¥¤¥Ë¥ó¥°¤ò»ý¤¿¤º¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë